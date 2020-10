Jokowi-Pompeo Bahas Perdamaian, Ekonomi, dan Isu Afganistan

Kamis, 29 Oktober 2020 | 13:56 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo membahas banyak hal, mulai dari perdamaian, ekonomi hingga isu Afganistan. Kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia bukan pertama kalinya. Kunjungan terakhir Menlu Pompeo sekitar dua tahun lalu.

“Sebelumnya Secretary (Menlu) Pompeo sudah melakukan pertemuan dengan saya pagi tadi. Di dalam pertemuan tadi, Presiden mengatakan, tentunya menyampaikan selamat datang kepada Secretary Pompeo dan ini bukan kunjungan yang pertama kali bagi Secretary Pompeo. Kunjungan terakhir adalah sekitar dua tahun lalu," kata Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).

Menurut Retno, kunjungan di masa pandemi ini tentunya tidak mudah. Kunjungan ini menunjukkan arti penting bagi kemitraan strategis bagi Indonesia dan Amerika yang sudah dibangun sejak lima tahun yang lalu.

“Dan presiden juga mengatakan, kalau dilihat dari intensitas saling kunjung, maka intensitas yang paling sering adalah antara pejabat Indonesia dan Amerika Serikat, karena diberikan contoh oleh Presiden bahwa baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya Under Secretary Defense Amerika Serikat juga berkunjung ke Indonesia, kemudian delegasi dari DFC juga berkunjung ke Indonesia dan sekarang Secretary Pompeo juga berkunjung ke Indonesia. Sekali lagi, intensitas kunjungan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral," terang Retno Marsudi.

Di dalam pertemuan tadi, jelas Retno, Presiden mengatakan, Indonesia bermitra dan berteman baik dengan Amerika. “Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia, tapi hal ini tidak bisa take it for granted. Semuanya harus dipelihara," ujar Retno Marsudi.

Pelihara Kemitraan

Presiden mengatakan, memelihara kemitraan dengan AS diperlukan upaya serius, pemahaman satu sama lain, dan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi.

Retno mengungkapkan, Presiden menekankan Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP (Generalized System of Preferences) facilities kepada Indonesia

"Presiden juga menginginkan agar kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat dan Presiden juga menyampaikan ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang. Dan Presiden juga menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara Muslim. Selain itu Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian stabilitas dan kerja sama di kawasan," jelas Retno Marsudi.

Kemudian dari pihak Secretary Pompeo, tambah Retno, menyampaikan senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi dan Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Indonesia

Indonesia dinilai oleh AS memainkan peran yang khusus di kawasan. Indonesia adalah anchor ASEAN. Dengan peran besar ini, Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia

“Tentunya termasuk tadi ekonomi dan juga kerja sama di bidang pertahanan. Oleh karena itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan grass root, dengan stakeholder di Indonesia. Oleh karena itu pada hari ini Secretary Pompeo akan hadir di dalam satu acara yang diselenggarakan oleh GP Ansor," papar Retno Marsudi.

Lebih lanjut Retno mengungkapkan Menlu Pampeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afganistan. “Kita dengan Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan," ujar Retno.

Sumber:BeritaSatu.com