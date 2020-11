Trump Isyaratkan Tak Lagi Jadi Presiden

Sabtu, 14 November 2020 | 10:08 WIB

Washington, Beritasatu.com – Presiden Donald Trump mulai mengisyaratkan dirinya tidak lagi menjadi presiden setelah 20 Januari 2021. Isyarat itu muncul melalui pernyataannya mengenai kemungkinan ada kebijakan berbeda di masa mendatang terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintahan baru.

“Saya tidak akan, dalam pemerintahan ini, menerapkan lockdown. Tentu sangat berharap di masa mendatang, siapa pun yang memegang pemerintahan, ini (kebijakan tanpa lockdown) tetap dilakukan. Waktu yang akan menunjukkan, namun saya katakan kepada Anda, pemerintahan ini tidak akan menerapkan lockdown,” tegas Trump di Rose Garden, taman di luar ruang kerja presiden AS di Gedung Putih.

Pernyataan yang disampaikan Trump pada Jumat (13/11/2020) tersebut adalah pernyataan publik pertama sejak pemilihan presiden yang ketat pada 3 November lalu. Hasil penghitungan suara Pilpres Amerika menempatkan Joe Biden-Kamala Harris sebagai pemenang dengan perolehan 306 suara elektoral. Sedangkan Trump yang berpasangan dengan Mike Pence meraup 232 suara elektoral.

“Pemerintahan ini tidak akan, apapun kondisinya, menerapkan lockdown. Tetapi kami akan tetap waspada, akan sangat berhati-hati,” tandasnya.

Saat ini jumlah kasus Covid-19 di AS mencapai lebih 10 juta kasus. Diperkirakan jumlahnya akan menembus 11 juta dalam kurun kurang dari sepekan ke depan. Dalam 10 hari terakhir, dilaporkan ada penambahan rata-rata 100.000 kasus per hari. Sejak Senin (9/11/2020), AS mencatat lebih dari 500.000 kasus baru.

