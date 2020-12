Trump Prioritaskan Vaksin Covid-19 untuk Rakyat AS

Selasa, 8 Desember 2020 | 07:20 WIB

Oleh : Aditya L Djono / ALD

Washington, Beritasatu.com – Presiden AS Donald Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memprioritaskan rakyat AS memperoleh vaksin Covid-19, sebelum mulai mendistribusikannya ke negara lain. Perintah eksekutif itu diperkirakan akan ditandatangani saat pertemuan membahas vaksin di Gedung Putih pada Selasa (8/12/2020). Pejabat senior di pemerintahan menyebut, langkah tersebut merupakan penekanan pendekatan “America First” yang menjadi tema kampanye Trump sejak pilpres empat silam, yang mengantarnya menduduki tampuk kepresidenan.

Sebagaimana dilaporkan Fox News, kabar akan adanya perintah eksekutif tersebut muncul beberapa hari menjelang pertemuan Food and Drug Administration (FDA) – lembaga pengawas makanan dan obat-obatan AS– membahas persetujuan pengajuan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang diajukan produsen vaksin Pfizer dan BioNTech. FDA juga direncanakan membahas hal yang sama untuk vaksin produksi Moderna pada 17 Desember mendatang.

Sumber di satuan tugas Covid-19 AS menuturkan, izin penggunaan darurat vaksin Pfizer-BioNTech kemungkinan akan keluar pada Jumat nanti. “Prioritasnya adalah menjamin distribusi vaksin untuk warga AS sebelum kami mulai mengirimnya ke seluruh dunia,” ujar seorang pejabat.

Dia memperkirakan, pengiriman vaksin ke negara lain baru bisa dilakukan pada akhir musim gugur atau awal musim panas mendatang.

Pejabat yang lain mengatakan, perintah eksekutif Trump secara jelas memberi arahan bahwa vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk rakyat AS. “Vaksin ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan rakyat AS, memulihkan ekonomi dan keamanan nasional,” jelasnya.

Perintah eksekutif akan menugaskan menteri kesehatan untuk memprioritaskan distribusi ke semua rakyat AS dalam tempo sesingkat-singkatnya. Menteri Kesehatan AS Alex Azar sebelumnya mengungkapkan, rata-rata rakyat AS diharapkan bisa divaksinaksi pada kuartal kedua 2021.

Sumber:BeritaSatu.com