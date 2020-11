Industri Digital Perlu Insentif Fiskal

Kamis, 19 November 2020 | 18:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mendorong investasi di sektor digital, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai perlu adanya insentif fiskal dari pemerintah kepada pelaku industri digital melalui berbagai bentuk. Langkah ini menurutnya penting, apalagi valuasi ekonomi digital Indonesia berdasarkan prediksi Google, Temasek, dan Bain & Co (2019) akan mencapai US$ 133 miliar pada tahun 2025.

“Insentif fiskal diperlukan untuk mendorong investasi di beberapa sektor digital yang memang produktif, misalnya, dalam bentuk keringanan pajak. Tidak hanya untuk pelaku ekonomi digital atau platform-nya, tetapi juga untuk ekosistem yang terlibat di dalamnya seperti para merchant atau UMKM mitra e-commerce,” kata Nailul Huda, Rabu (18/11/2020).

Selain keringanan pajak, Huda menambahkan, perpanjangan insentif yang bisa diberikan untuk UMKM dalam hal biaya pengiriman barang yang melibatkan BUMN seperti PT Pos Indonesia (Persero). “Jadi insentifnya juga bisa dirasakan langsung oleh penjual dan pembeli, sehingga otomatis juga akan meningkatkan performa e-commerce-nya sendiri,” kata Huda.

Di beberapa negara, seperti di Eropa, Huda mengatakan, telah memberikan insentif fiskal kepada pelaku industri digital melalui pembebasan beberapa jenis pajak.

Hal senada disampaikan ekonom Media Wahyudi Askar. Dia sepakat bahwa tax holiday cukup membantu untuk memancing investasi di sektor digital. Langkah ini dinilai cukup efektif dilakukan untuk industri yang bisa memberikan nilai tambah baru, serta mengedepankan inovasi.

“Untuk insentif perpajakan ini sebetulnya mengadopsi regulasi di negara lain di Asia yang memberikan dukungan optimal untuk sektor berbasis digital. DI Tiongkok, Alibaba, misalnya, dia menikmati berbagai dukungan regulasi perpajakan sehingga bisa berkembang optimal,” kata Media.

Namun, Media mengingatkan, faktor utama terletak di people, place, dan business environment. “Jadi sepanjang ketiga aspek tersebut tidak dioptimalkan, maka tax holiday sama saja seperti menggarami lautan dan tidak berdampak apapun,” imbuhnya.

Media melihat, selama ini pemerintah sebetulnya sudah cukup sering memberikan insentif untuk pelaku ekonomi digital, mulai dari bantuan langsung kepada pegiat startup, menggelar kompetisi startup, hingga memfasilitasi UMKM yang ingin go online. Namun, dari sisi kualitas penyaluran dan sasaran dinilainya masih belum jelas. Sehingga ke depan perlu ada perbaikan dari sisi data pelaku ekonomi digital, sehingga penyaluran insentif bisa lebih tepat sasaran.

Di beberapa negara Eropa, Media mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini mulai terlihat ada perlakuan khusus terhadap pelaku ekonomi digital. Misalnya, memberikan akses permodalan yang mudah untuk jangka panjang dengan bunga yang ringan. Bantuan lainnya dari segi model bisnis dengan mempertemukan pelaku ekonomi digital dengan para investor.

“Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah banyak mengadopsi terobosan-terobosan yang dilakukan negara lain untuk pengembangan ekonomi digital, hanya saja implementasinya sering tidak berjalan. Ada satu atau dua orang pengambil kebijakan di kementerian/lembaga yang paham, kemudian melahirkan sebuah kebijakan, tetapi saat di-deliver ke bawah, banyak yang tidak paham mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan cara-cara yang inovatif. Selain itu, banyak kebijakan yang tidak sustain, sehingga tidak terukur dampaknya seperti apa,” kata Media.

Pasar Potensial

Berdasarkan hasil survei penetrasi pengguna internet Indonesia 2019-2020 (Q2) yang baru dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), total pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta dengan penetrasi 73,3% dari total populasi Indonesia sekitar 266,9 juta. Menurut Media, jumlah pengguna internet yang besar tersebut menjadi pendukung penting dalam pengembangan sektor perekonomian digital di Indonesia, serta menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi di sektor industri digital.

“Investor masih melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk pengembangan ekonomi digital. Sebelum pandemi Covid-19, kita bisa lihat banyak sekali investasi yang masuk ke pelaku ekonomi digital, mulai dari e-commerce, fintech P2P lending, ride-hailing, atau platform digital pendidikan dan kesehatan. Mereka melihat pasar Indonesia akan berkembang signifikan dengan dukungan populasi yang besar dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat,” kata Media.

Menurutnya, konsep ekonomi digital sebetulnya cukup luas. Secara definisi bisa berarti artificial intelligence (AI), big data, otomasi pekerjaan, termasuk juga aspek e-commerce dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa negara maju, seluruh aspek tersebut berkembang hampir bersamaan, tidak hanya e-commerce.

Di Indonesia, Media melihat perkembangan e-commerce memang sudah begitu pesat. Bahkan akselerasinya termasuk yang tercepat di kawasan Asia. Sedangkan untuk aspek lain seperti AI, big data dan yang lain, perkembangannya belum sepesat e-commerce, meskipun secara bertahap sudah mulai terlihat ada peningkatan.

Daya Saing Rendah

Berdasarkan survei IMD World Digital Competitiveness pada 2020, indeks daya saing digital Indonesia berada di posisi sangat rendah, yaitu 56 dari 63 negara. Menurut Media, hal ini berkaitan erat dengan infrastruktur digital yang belum merata, dan juga SDM digital yang perlu terus ditingkatkan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Media melihat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sebetulnya sudah cukup pesat. Misalnya saja proyek Palapa Ring yang sudah masuk hingga ke kawasan Indonesia bagian timur. Namun karena letak geografis Indonesia yang menantang, ketimpangan infrastruktur digital hingga saat ini masih tinggi, sehingga potensi ekonomi digital lebih banyak menyasar masyarakat di Pulau Jawa.

Ketua Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) Bima Laga juga mengungkapkan, perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya e-commerce sudah sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. IdEA menyebut pertumbuhan industri e-commerce Indonesia selama empat tahun terakhir bahkan mencapai 500%. Ini menjadi kekuatan besar bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik minat investor untuk berinvestasi.

“Dengan adanya pandemi Covid-19, peluang ekonomi digital juga semakin besar. Kita juga bisa lihat dari laporan pertumbuhan ekonomi. Di saat sektor lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan, justru sektor informasi dan komunikasi bisa tetap tumbuh positif,” kata Bima.

Tetapi menurut AVP Special Projects Bukalapak tersebut, masih perlu ada banyak pembenahan untuk meningkatkan daya saing industri digital Indonesia, salah satunya terkait penguatan infrastruktur internet.

