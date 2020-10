Dua Hari, 336.929 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat Tol

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:37 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasa Marga mencatat, 336.929 kendaraan meninggalkan Jakarta lewat jalan tol mengawali libur panjang atau cuti bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad 1442 H. Jumlah sebanyak itu terpantau pada 27 hingga 28 Oktober 2020.

“Dua hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad 1414 H, Jasa Marga mencatat 336.929 kendaraan meninggalkan Jakarta,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru, melalui keterangan tertulis, Kamis (29/10/2020).

Dikatakan Heru, angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari beberapa gerbang tol (GT) barrier atau utama yaitu, GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama arah Timur, GT Cikupa arah Barat, serta GT Ciawi arah Selatan.

"Total volume lalu lintas yang meninggalkan Jakarta ini naik 40,5% jika dibandingkan saat new normal," ungkapnya.

Heru menyampaikan, distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta mayoritas menuju arah Timur sebanyak 51,52%, kemudian menuju Barat 26,61%, dan arah Selatan 21,77%.

Perincian distribusi lalu lintasnya sebagai berikut:

Arah Timur:

- GT Cikampek Utama 1: 100.842 kendaraan, naik 93,7% dari new normal.

- GT Kalihurip Utama 1: 73.078 kendaraan, naik 53,1% dari new normal.

- Total kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Timur sebanyak 173.920 kendaraan, naik 74,3% dari new normal.

Arah Barat:

- GT Cikupa: 89.662 kendaraan, naik 11,1% dari new normal.

Arah Selatan:

- GT Ciawi 1: 73.347 kendaraan, naik 23,6% dari new normal.

