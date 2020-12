DPRD DKI Klaim Kenaikan Anggaran untuk Penguatan Kinerja

Jumat, 4 Desember 2020 | 11:20 WIB

Oleh : Yustinus Paat / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memberi alasan usul peningkatan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD pada tahun anggaran 2021 demi penguatan kinerja dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dia beralasan, kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi sudah sesuai dengan aturan.

“Usulan peningkatan anggaran RKT DPRD DKI 2021 itu dalam rangka penguatan kinerja dan penyerapan aspirasi masyarakat,” tegasnya saat dihubungi, Jumat (4/11/2020).

Kenaikan anggaran tersebut, dia memberi alasan, lebih pada kegiatan-kegiatan yang mendekatkan anggota dewan dengan masyarakat, seperti sosialisasi rancangan perda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi, dan kunjungan lapangan komisi. Kemudian, terdapat penambahan sosialisasi perda dari dua kali dalam sebulan menjadi empat kali tahun depan.

BACA JUGA Senin, RAPBD DKI 2021 Disahkan

“Jadi, kenaikan anggaran ini lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi sehingga kami punya banyak waktu untuk bertemu masyarakat. Kalau tunjangan, yang naik hanya tunjangan perumahan dan transportasi dan itu sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada istilah pendapatan langsung dan tidak langsung DPRD sebagaimana tercantum dalam rancangan anggaran RKT DPRD tahun 2021 yang beredar luas di publik. Pendapatan DPRD, kata Mujiyono, sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Mujiyono menegaskan bahwa item dalam RKT DPRD DKI tahun 2021 yang beredar, hanyalah simulasi saat pansus RKT pada pertengahan November 2020, untuk mempermudah penyusunan anggaran DPRD dan anggaran kegiatan DPRD. Rancangan RKT tersebut bukanlah hasil keputusan rapat karena RKT tersebut disinkronisasi antara anggaran DPRD dan anggaran di Sekretariat DPRD.

BACA JUGA Pengamat Sayangkan Rencana Naiknya Pendapatan DPRD DKI di Tengah Pandemi

“Pada saat itu semua fraksi DPRD hadir termasuk dari PSI dan semua setuju soal usulan kenaikan tunjangan DPRD. Selebihnya anggaran kegiatan DPRD yang mengalami kenaikan karena ada volume kegiatan yang bertambah seperti sosialisasi perda menjadi 4 kali dalam sebulan serta penambahan kegiatan yang baru ada pada tahun 2021, yakni sosialisasi rancangan Perda dan sosialisasi kebangsaan,” jelas dia.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT DPRD DKI tahun 2021 yang diperoleh Beritasatu.com, usulan kenaikan anggaran DPRD dan anggaran kegiatan DPRD tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan anggaran tunjangan dan kegiatan setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran untuk 106 anggota DPRD mencapai Rp 888,6 miliar pada tahun anggaran 2021.

Anggaran RKT DPRD DKI Jakarta Tahun 2021

1. Pendapatan langsung (per bulan)

Uang representasi : Rp 2.250.000

Uang paket : Rp 225.000

Tunjangan keluarga : Rp 315.000

Tunjangan jabatan : Rp 3.262.500

Tunjangan beras : Rp 240.000

Tunjangan komisi : Rp 326.250

Tunjangan badan : Rp 130.500

Tunjangan perumahan : Rp 110.000.000

Tunjangan komunikasi : Rp 21.500.000

Tunjangan transportasi : Rp 35.000.000

Total Rp 173.249.250 per bulan, atau Rp 2.078.991.000 setahun

2. Pendapatan Tidak Langsung (per bulan)

Kunjungan dalam provinsi : Rp 14.000.000

Kunjungan luar provinsi : Rp 80.000.000

Kunjungan lapangan komisi : Rp 14.000.000

Rapat kerja dengan eksekutif : Rp 6.000.000

Tunjangan sosperda : Rp 16.800.000

Tunjangan ranperda : Rp 4.200.000

Tunjangan sosial kebangsaan : Rp 8.400.000

Total Rp 143.400.000 per bulan atau Rp 1.720.800.000 setahun

3. Pendapatan tidak langsung (setahun)

Bimtek Sekwan (luar daerah) : Rp 60.000.000

Bimtek fraksi (luar daerah) : Rp 60.000.000

Tunjangan reses : Rp 144.000.000

Total Rp 264.000.000 setahun

4. Kegiatan sosialisasi dan reses

Sosialisasi rancangan perda : Rp 40.000.000 per bulan

Sosialisasi Perda : Rp 160.000.000 per bulan

Sosialisasi kebangsaan : Rp 80.000.000 per bulan

Reses : Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 setahun

Total keseluruhan dalam satu tahun Rp 8.383.791.000

Sumber:BeritaSatu.com