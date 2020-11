Suarez, Felix, dan Llorente Jadi Trio Menakutkan di Eropa

Rabu, 11 November 2020 | 14:13 WIB

Madrid, Beritasatu.com - Tiga penyerang Atletico Madrid yaitu Luis Suarez, Joao Felix, dan Marcos Llorent menjadi salah satu trio terbaik di Eropa saat ini. Ketiganya silih berganti membobol gawang lawan baik di La Liga maupun Liga Champions dan menjadi trio paling efisien.

Musim ini, pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, perlahan-lahan mengubah Atletico dari tim yang bertahan secara kompak menjadi tim yang sangat atraktif dalam menyerang. Hal itu terbukti dengan 17 gol yang mereka sarangkan ke gawang lawan di La Liga Spanyol.

Kehadiran Luis Suarez dari Barcelona, perkembangan bagus Joao Felix, dan penjelmaan Marcos Llorente sebagai penyerang membuat Atletico sebagai tim yang paling ditakuti lawan saat ini di La Liga Spanyol. Mereka rata-rata mencetak 2,42 gol per pertandingan.

Hanya saja, sebagaimana dikutip dari Marca.com, mereka masih kalah dari Bayern Muenchen di Eropa yang rata-rata mencetak 2,7 gol per pertandingan dan berada di posisi teratas daftar tim paling tajam di Eropa. Diikuti PSG yang mencetak 2,6 gol pertandingan, Atalanta dengan 2,57 gol per pertandingan, dan Chelsea yang melesakkan rata-rata 2,5 gol per pertandingan.

Namun Atletico mengalahkan dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid dalam urusan produktivitas gol. Barcelona menempati peringkat sembilan daftar tersebut dengan 2,14 gol per pertandingan dan Madrid berada di peringkat 11 dengan 1,75 gol per pertandingan.

Trio Atletico Madrid itu juga mengalahkan trio Real Madrid Karim Benzema, Eden Hazard/Vinicius Junior/Marco Asensio/Rodrygo Goes. ketiganya juga melampuai Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati di Barcelona.

