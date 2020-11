Zahra Noor Eriza Juara Lomba Podcast PFN 2020

Kamis, 5 November 2020 | 09:25 WIB

Oleh : Alexander Madji / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Podcaster The Late Brunch with Sara Neyrhiza, Zahra Noor Eriza, menjadi pemenang Lomba Podcast Perum PFN 2020. Zahra dalam podcast berjudul Kita Bisa Apa? menjelaskan perubahan prilaku konsumsi masyakarat Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Pengumuman pemenang Lomba Podcast PFN 2020 dilakukan, Rabu (4/11/2020) berdasarkan hasil penilaian delapan dewan juri dan rilisnya diterima Beritasatu.com, Kamis (5/11/2020) pagi.

Dewan juri pada lomba itu adalah Hendri Saparini (ekonom dan Founder Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia), Ahmad Mahendra (Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Tjandra Wibowo (Direktur Produksi dan Komersial Perum PFN), Joshua Puji Mulia Simanjuntak (Staf Ahli bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf), Fadli Rahman (Staf Ahli Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi), Ferdinandus Setu (Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika), La Rane Hafied (Working Group Layanan Podcast dan Digital Radio Singapore International) dan Rizky Adi Nugroho a.k.a Mr. Popo (Founder Podcast Do You See What I see).

Menurut Zahra, pada masa pandemi Covid-19, perubahan perilaku itu antara lain, orang menjadi peduli dengan kesehatan lingkungannya, selalu mengenakan masker, menggunakan pembersih tangan dan tidak keluar rumah untuk hal yang tidak perlu. Kebiasaan tidak keluar rumah untuk hal yang tidak perlu ini membuatnya rajin memasak. Kebiasaan baru untuk berkantor dari rumah, juga ternyata tidak membuat produktivitas pekerjaannya menurun.

Ia berpendapat, perubahan perilaku itu membuatnya lebih hemat karena tidak mengeluarkan ongkos ke kantor dan juga jajan yang tidak perlu. Lebih dari itu, tidak perlu selalu membeli pakaian baru untuk pergi kerja. Hal itu, diakuinya sangat berdampak pada sektor UMKM.

Namun, ia juga menegaskan kalau saat ini cukup banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membantu sektor UMKM. Misalnya gelontoran dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk klaster perlindungan sosial untuk sejumlah program. Misalnya, PKH, BLT, subsidi gaji, diskon listrik, dana desa dan sebagainya.

Peran generasi muda bagi pemulihan ekonomi nasional, menurutnya, adalah dengan belanja produk UMKM yang ada lingkungan sekitar. Belanja produk UMKM adalah kolaborasi yang baik untuk menggerakan roda perekonomian saat ini. Dengan membeli produk-produk UMKM sekitar, selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga sekaligus membantu bisa UMKM bertahan dalam usahnya. Cara seperti ini adalah upaya saling menguatkan, yang menurut Zahra, sejalan dengan semboyan Sumpah Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. “Kalau nggak saling menguatkan, kita bisa apa?”ujar Zahra.

Sementara pemenang kedua adalah Eva Lihotma Br Sipahutar dengan podcast berjudul Pemuda Menatap Dunia di Era Pandemi. Eva dalam podcastnya mengajak generasi muda untuk terus berpacu dan memacu aktivitasnya tiap hari. Pemenang ketiga adalah Podcaster NGOBRAS (Ngobrol Asik Soal Seni), podcaster asal Sulawesi Tengah.

Ketua Dewan Juri, Hendri Saparini, mengaku sangat senang karena semua peserta lomba menyadari kalau tanggung jawab pemulihan ekonomi saat ini adalah milik seluruh elemen bangsa. “Menariknya, semua ada ajakan agar semua berkontribusi. Semua semangatnya optimis. Ini hal yang sangat bagus, luar biasa,” kata Hendri.

Lomba Podcast Perum PFN 2020 dilaksanakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Ke-92, HUT NKRI Ke-75 dan HUT Perum PFN Ke-75. Lomba Podcast PFN 2020 berlangsung tanggal 14-30 Oktober 2020 dengan mengambil tema “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa – Peran Saya dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.”

