Apakah Tren Kasus Covid-19 di Indonesia Menurun?

Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:14 WIB

Oleh : Dion Bisara / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar buruknya: belum! Data yang ada hanya menunjukkan bahwa kasus baru harian Covid-19 sudah berhenti menanjak saat ini alias melandai.

Memang, pada Senin (26/10/2020), Indonesia melaporkan 3.222 kasus Covid-19 baru dalam sehari. Jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam sebulan terakhir, bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa jumlah kasus selalu anjlok pada akhir pekan. Namun, pada Selasa (27/10/2020), jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 3.520 dan hari ini jumlah kasus menembus angka 400.000 setelah ada penambahan 4.029 kasus baru.

Penurunan kasus Covid-19 baru harian rata-rata juga tercatat dalam tiga dari empat minggu terakhir. Pada periode 28 September sampai 4 Oktober, jumlah kasus baru harian rata-rata turun 7,3% persen dibanding minggu sebelumnya ke 4.041 kasus per hari.

Jumlah tersebut sempat naik 5,9% ke 4.279 kasus pada periode 5-10 Oktober. Dalam periode dua minggu setelah demo besar-besaran menentang Undang-Undang Cipta Kerja, jumlah kasus rata-rata harian turun terus, masing-masing sebesar 5,1% ke 4.060 kasus pada periode 12-18 Oktober, dan sebesar 2% ke 3.978 kasus per hari pada periode 19-25 Oktober.

Namun, menurut analisis BeritaSatu Research dengan menggunakan metode regresi linier terhadap data empat minggu terakhir, tren penurunan kasus tersebut belumlah konklusif. Masih ada peluang sebesar 12% bahwa tren sebenarnya adalah tren mendatar dan kecenderungan yang tampak saat ini hanyalah efek acak dari tren mendatar itu. Para statistikawan biasanya menggunakan ambang batas tertinggi 5% untuk bisa mengenyampingkan efek acak tersebut.

Selain itu, penurunan jumlah kasus berjalan seiring dengan penurunan jumlah tes. Dua minggu lalu, Indonesia mengetes 189.769 orang (atau 0,7 per 1.000 penduduk per minggu), rekor tertinggi secara mingguan. Minggu lalu, jumlah tesnya turun menjadi 176.710 (0,6 per 1.000 penduduk per minggu) atau sama seperti jumlah tes pada minggu terakhir September.

Tingkat kepositifan hasil tes (positivity rate) juga hanya turun sedikit dan belum juga memenuhi standar dari World Health Organization (WHO) yang menganjurkan tingkat kepositifan tes di bawah 5%.

Saat ini tingkat kepositifan tes adalah 14,6% dibandingkan dengan 16,2% sebulan yang lalu. Kondisi ini menggambarkan banyaknya orang tanpa gejala (OTG) dan kontak erat dari kasus Covid-19 yang tidak terlacak dan mungkin masih menyebarkannya kepada orang lain.

BACA JUGA Data Positivity Rate Covid-19 sampai 27 Oktober 2020

Jadi kapan kita bisa yakin jumlah kasus sudah menurun atau terkendali?

Mungkin perlu menunggu satu minggu lagi untuk mengkonfirmasi bahwa tren kasus harian di Indonesia sudah benar-benar menurun. Ini artinya, jumlah kasus rata-rata harian seminggu ke depan harus konsisten lebih rendah dari minggu lalu. Selain itu, jumlah tes harus konsisten di atas 1 per 1.000 orang dan kepositifannya menurun.

WHO sendiri menetapkan suatu kriteria, yakni jumlah kasus harian harus kurang dari setengah kasus harian tertinggi selama tiga minggu berturut-turut untuk bisa menetapkan bahwa pandemi di suatu daerah atau negara sudah benar-benar terkendali. Untuk indonesia, ini berarti jumlah kasus baru harian harus berada di bawah 2.425 selama tiga pekan berturut-turut.

Sumber:BeritaSatu.com