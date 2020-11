Konferensi Virtual The Bridge Bangkitkan Kepercayaan Diri Kaum Muda

Sabtu, 7 November 2020 | 09:15 WIB

Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - The Meeting of Minds Forum yang didukung Dompet Aman dan BPJS Kesehatan menggelar konferensi virtual “The Bridge” selama dua hari pada Sabtu (7/11/2020) dan Minggu (8/11/2020). Puluhan pembicara dengan berbagai latar belakang, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan gaya hidup, tampil dalam ajang ini dan diharapkan mampu membangkitkan kepercayaan diri kaum muda Indonesia.

Co-Chair of The Meeting of Minds Forum and Founder of Heritage Amanah Group Salina Nordin melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu (7/11/2020) menyatakan The Bridge 2020 hadir untuk memperluas ekosistem kolaboratif antara people, private, and public sectors (PPP) yang menghubungkan individu dengan berbagai latar belakang dengan para ahli terbaik dunia dari berbagai industri guna mendukung ide-ide brilian dari generasi muda.

BACA JUGA Meeting of Minds Forum: Satukan Pemikiran Atasi Kemelut Global

The Bridge 2020 dibuka dengan tema “Young Generation in Charge” bersama Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, Ismail Serageldin, dan Najelaa Shihab. Mereka akan mengupas tuntas peran generasi muda Indonesia di berbagai bidang, termasuk industri halal, food and beverage, lifestyle, education, e-sport hingga finansial.

Dalam program "2020-200-200 Breast Cancer Mammogram Campaign", The Bridge mengundang seluruh wanita Indonesia bersatu pada hari kedua untuk menggali dan mendalami kemampuan masing-masing bersama Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, Penasihat Gender dan Pemuda WHO, Diah Saminarsih, Direktur Business Development & Innovation Mustika Ratu, Kusuma Anjani, Presiden Direktur Blue Bird Group, Noni Purnomo, serta pembicara perempuan inspiratif lainnya.

“Dream big, work hard and make an impact! Impian besar kami adalah menyediakan aliran 'Zam Zam Sustainable Funds' yang berkesinambungan melalui Yayasan Muda Giat Peduli Indonesia (YMGPI) guna mendukung prevention causes. Salah satu kampanye YMGPI adalah 2020-200-200 #saveibuku bertujuan untuk memberikan solusi screening pencegahan kanker payudara yang berkelanjutan dengan kolaborasi yang kuat antara generasi muda dan berbagai yayasan kanker, seperti Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Komunitas Kanker Payudara Srikandi Indonesia dan Sahabat Lestari. Beberapa partner strategis seperti grup Blue Bird, Yayasan Dompet Dhuafa, dan Mustika Ratu telah turut bergabung dan berpartisipasi dalam mencapai visi ini," jelas Salina Nordin.

Ajang ini juga menghadirkan penampilan spesial dari Stola, Keroncong Musyawarah, dan Angga Puradiredja.

The Bridge juga membuka kesempatan kepada setiap peserta untuk berbagi dan berdonasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam masa pandemi melalui Dapur Kita Bersama yang dapat dilakukan sepanjang acara.

"The Bridge 2020 virtual conference adalah sebuah langkah maju untuk mencapai mimpi besar," tutup Salina Nordin.

Sumber:BeritaSatu.com