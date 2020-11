Tingginya Partisipasi Pemilu di AS Jadi Pelecut Semangat Sukseskan Pilkada 2020

Kamis, 5 November 2020 | 23:06 WIB

Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI) Reza Fahlevi menyatakan antusiasme warga Amerika Serikat (AS) dalam pemilihan presiden (pilpres) yang sangat tinggi meskipun digelar di tengah pandemi Covid-19 diharapkan bisa diikuti Indonesia saat menghelat Pilkada Serentak 2020. Partisipasi pemilih dalam Pilpres AS melonjak tajam sejak terakhir kali terjadi sekitar 120 tahun silam. Hampir 160 juta warga atau sekitar 67% dari total pemilih yang memenuhi syarat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) atau mengirim surat suara lewat pos.

"Mekanisme Pilpres AS sangat berbeda dengan di Indonesia, tetapi yang bisa dijadikan pembelajaran adalah bagaimana mengoptimalkan partisipasi pemilih agar masyarakat tidak ketakutan datang ke TPS," ujar Reza dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (5/11/2020).

Mengutip US Election Project di Universitas Florida, tingkat partisipasi Pilpres di AS kali ini tertinggi selama masa modern. "Kita tentu saja belum bisa langsung mengadopsi cara AS yang memberi kemudahan pemilih dengan memilih di rumah dan mengirim surat suaranya melalui pos," katanya.

Menurut Reza, ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi di Pilpres AS, di antaranya isu gagalnya capres petahana dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jumlah pemilih yang besar di Pilpres AS tampaknya didorong sejumlah masalah penting yang telah menjungkirbalikkan kehidupan hampir setiap warga AS. Kekecewaan atas tingginya angka Covid-19 dan ekonomi yang lesu, serta sejumlah kontroversi kebijakan politik nasional maupun global era Trump menjadi faktor penting warga AS antusias terlibat dalam pilpres.

Indonesia, menurut Reza, jelang Pilkada 2020 sebenarnya sudah on the track. Dalam tahapan kampanye, pemerintah bersama penyelenggara pemilu telah menjadikan isu penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral.

"Pekerjaan rumah penting lainnya yang harus diantisipasi ke depan adalah sosialisasi pilkada sehat dan aman Covid-19 serta lebih masif lagi meyakinkan publik bahwa Pilkada 2020 sangat penting untuk memilih pemimpin di daerah yang memiliki strategi kebijakan jitu untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," imbuhnya.

Karena itu, lanjut Reza, isu penanganan Covid-19 dan isu pemulihan ekonomi harus terus diangkat agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi menentukan masa depan daerahnya.

"Jika kedua isu tersebut (Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Red) secara intens diangkat terus tentu saja alam bawah sadar mereka akan tergerak karena menyangkut jaminan kesehatan dan kesejahteraan setiap warga di daerah yang menggelar pilkada," ujarnya.

Dengan begitu, Reza berharap partisipasi dalam Pilkada 2020 bisa meningkat, sehingga pemimpin di daerah yang terpilih nanti memiliki kapasitas dan komitmen untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Merujuk survei exit poll Edison Research yang melibatkan 2.915 responden, sekitar 34% responden mengaku topik ekonomi yang menggerakkan mereka memilih presiden. Kemudian 21% terkait isu kesetaraan ras, 18% soal pandemi Covid-19, dan 11% menyangkut topik keamanan, ketertiban, serta kesehatan.

Selain Pilpres AS, pemilu legislatif di Korea Selatan pada 15 April 2020, juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menyukseskan pilkada yang demokratis, serta sehat dan aman dari Covid-19. Komisi Pemilihan Umum di Korea Selatan (NEC), misalnya menerbitkan kode perilaku pemilih untuk mencegah agar pemilu tindak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Aturan itu wajib dipatuhi jika masyarakat ingin menggunakan hak suaranya.

Di Korsel, pemilih harus memakai masker saat mengantre di TPS. Pemilih yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celsius akan diamankan ke ruangan khusus. Pemilih wajib menjaga jarak satu sama lain minimal satu meter serta harus menggunakan sarung tangan plastik saat memilih. Setelah selesai memilih, sarung tangan dibuang ke tempat sampah khusus.

KPU Korea Selatan juga memberikan pilihan bagi warga, yakni menggunakan hak suara pada 10 dan 11 April, padahal pemilu sebenarnya berlangsung 15 April 2020.

"Protokol kesehatan seperti itu juga sudah diatur dalam regulasi Pilkada 2020," ujar Reza.

Mengutip pemaparan Senior Program Manager International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Adhy Aman, dia mengatakan bahwa pemilih di Korea Selatan berhak memilih di TPS mana pun. Pemungutan suara dibuat lebih cepat dan syarat tidak kaku untuk mengurangi kerumunan orang pada hari H pemilu.

"Beban kerumunan berkurang karena hasilnya 25% pemilik hak suara memilih pada tanggal 10 atau 11 April," ujarnya.

Pemerintah Korea Selatan, lanjutnya, juga rutin menyosialisasikan pemilu yang aman dan sehat kepada warganya melalui berbagai cara. Misalnya, mengoptimalkan platform media sosial, seperti kanal video Youtube yang berisi aneka infografik dan konten pemilu untuk menarik perhatian.

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi cara kampanye peserta pemilu lantaran adanya larangan berkerumun. Mereka berlomba-lomba menarik simpati masyarakat dengan augmented reality, membuat konten di media sosial, hingga berlari sejauh 400 kilometer.

Langkah krusial lainnya adalah transparansi. NEC memastikan seluruh proses pemilu bisa disaksikan melalui siaran langsung.

“Jadi walaupun tidak bisa secara fisik memantau, mereka menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa mengikuti proses pemilu,” ujarnya.

Hasilnya mengejutkan. Tingkat partisipasi pemilih saat pandemi mencapai 66,2% atau tertinggi sejak 1992.

"Jika pilkada bisa mengadopsi Pilpres AS, Pileg Korsel dan negara lain yang sukses menggelar pemilu di tengah pandemi, tentu saja harus disesuaikan dengan aturan serta karakter masyarakat kita. Saya optimistis pilkada di 270 daerah bisa sukses dan tidak akan menjadi klaster penyebaran Covid-19," tutup Reza.

