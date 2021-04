Ramadan, Pemkot Bekasi Jamin Ketersediaan Stok Bahan Pokok

Kamis, 15 April 2021 | 18:46 WIB

Oleh : Mikael Niman / CAR

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), menjamin ketersediaan stok bahan pokok selama Ramadan. Disdagperin telah melakukan peninjauan di lapangan.

“Tinjauan di lapangan, dipastikan seluruh bahan pokok untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri bisa terjaga dengan baik. Kita pastikan bahwa stok ada, stok terjamin,” tegas Kepala Disdagperin Kota Bekasi, Kariman, Kamis (15/4/2021)

Menurut Kariman, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa hari terakhir.

“Kita melihat penurunan harga yang baik dan mudah-mudahan akan terjaga hingga Idulfitri,” tutur Kariman.

BACA JUGA Menteri Pertanian Siap Intervensi Kenaikan Bahan Pokok Jelang Ramadan dan Idulfitri

Berdasarkan data pada 13 Maret dan 6 April 2021, harga beras premium stabil dengan kisaran harga Rp 12.000 per kg dan minyak goreng Rp 14.000 per liter.

Cabai merah besar mengalami kenaikan Rp 5.000 menjadi Rp 60.000 per kg, telur bebek Rp 2.500 per butir menjadi Rp 3.000 per butir.

“Terjadi tren penurunan harga pada komoditas tersebut, seiring dengan bertambahnya pasokan,” kata Kariman.

Sumber: BeritaSatu.com