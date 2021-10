SIG Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Lewat Gerakan #BerubahDariRumah 2.0

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi masalah yang membutuhkan penyelesaian, salah satunya sampah. Tidak hanya sampah plastik, sisa makanan juga menjadi sumber penyumbang sampah terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan.

Selain membuat sampah menjadi menggunung, sampah makanan juga membahayakan lingkungan karena dapat menghasilkan karbondioksida (CO2) dan zat metana yang dapat merusak lapisan ozon.

Permasalahan sampah tidak bisa diatasi secara sendiri, partisipasi banyak pihak menjadi kunci dalam mengurangi sampah pangan dengan barbagai cara, diantaranya bijak dalam mengkonsumsi makanan, menyimpanan makanan secara tepat serta kreatif dalam mengolah sisa makanan.

Semangat untuk membangun kesadaran tentang sampah makanan, mendorong PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) turut mengambil peran melanjutkan gerakan #MulaiBerubahDariRumah 2.0 untuk mengajak masyarakat peduli dan memberi kontribusi nyata terhadap lingkungan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, gerakan #MulaiBerubahDariRumah 2.0 ini sejalan dengan komitmen SIG untuk memberikan solusi, tidak hanya memenuhi harapan stakeholder, tapi juga menjadi pendorong dalam tumbuhnya industri bahan bangunan yang memperhatikan keberlanjutan (sustainability).

“Lebih dari sekadar misi, melalui semangat Go Beyond Next, diharapkan dapat menginspirasi komunitas serta masyarakat untuk terus beradaptasi dan berinovasi lewat aksi nyata,” katanya, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.

“Setiap perubahan besar, selalu bermula dari langkah kecil. Seperti kita yang bisa berkontribusi untuk lingkungan, mulai dari diri sendiri. Gerakan #MulaiBerubahDariRumah ini dirancang untuk bisa dilakukan dari rumah mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi,” ujar Vita Mahreyni.

Gerakan ini dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas.

Caranya, dengan membuat foto atau video yang disertai cerita perubahan yang dilakukan untuk lingkungan, yakni terkait perubahan kecil seputar food waste atau food loss yang dilakukan. Konten tersebut kemudian diunggah di Instagram pada periode tanggal 1-31 Oktober 2021, disertai tagar #MulaiBerubahDariRumah #MulaiCeritaDariRumah kemudian mention akun @sig.id dan tandai tiga teman.

Setiap cerita yang diunggah di media sosial tersebut akan dikonversi oleh SIG menjadi satu paket bantuan yang akan didonasikan bagi masyarakat yang membutuhkan. SIG menyediakan Rp 15 juta untuk tiga cerita dari peserta terbaik. Ayo #MulaiBerubahDariRumah bersama SIG.

