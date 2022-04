Pendidikan Karakter pada Bulan Ramadan

Minggu, 3 April 2022 | 16:23 WIB

Oleh: Syaifulloh Yusuf*

Berbicara karakter, tidak lepas dari kebiasaan seseorang dalam segala aktivitas yang tanpa sadar dilakukan secara spontan. Banyak ilmuwan dan agamawan mengkaitkan karakter secara umum menjadi bagian dari akhlak. Terdapat dua sisi keping koin akhlak, yaitu akhlak mulia (akhlakul kariimah) dan akhlak tidak mulia (akhlakul madzmumah).

Konsep “innamaa buitstu li utammima makaarimal akhlak” sebenarnya sebagai garis besar gambaran bahwa ada utusan salah seorang nabi agung (Muhammad SAW) yang diturunkan ke bumi. Konsep tersebut tidak untuk semua manusia, melainkan untuk Nabi Muhammad SAW. Umat manusia yang lainnya diharapkan dapat meniru segala perangai Nabi Muhammad SAW agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Akhlak merupakan puncak tertinggi yang dimiliki seseorang setelah ia melakukan aktivitas ibadahnya dengan didasari keimanan. Iman menjadi fondasi untuk mengatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT, meyakiniNya, serta melakukan segala macam rukunNya.

Bermula dari iman, seseorang terketuk untuk melakukan ibadah, baik mahdzah maupun ghairu mahdzah. Buah dari ibadah tersebut adalah kebaikan berupa akhlak seseorang. Penulis tidak meyakini bahwa akhlak akan terbentuk tanpa didasari iman dan Islam seseorang.

Sebagaimana cerita hadis dari Umar Ra dalam dialog panjang antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan merupakan alat dan sarana dalam mencari ilmu pengetahuan. Sudah tidak zamannya lagi berdebat mana yang lebih baik antara pendidikan formal, informal, dan nonformal. Now, fokus dalam membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan.

Sebagaimana seseorang dituntut uthlubul ‘ilma walau bisshin dan uthlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi, jauh saja dalam memperoleh ilmu pengetahuan--sampai ke Tiongkok, jika diartikan secara harfiah--, maka tidak cukup. Perlu ada tekad kuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan sampai raga berpisah dengan nyawa (long life education), sehingga, dukungan sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat, menjadi pokok utama dalam menyukseskan pencarian ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan petuah yang diungkapkan oleh Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara.

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memuat 18 macam karakter. Ke-18 karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Macam-macam karakter tersebut diringkas padat menjadi empat sifat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Mudah diucapkan dan sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini sudah menjadi keniscayaan.

Orang jujur sesekali banyak, tetapi jujur terus-menerus dapat dihitung dengan jari. Orang cinta terhadap Tanah Air sangat banyak, menjaga konsistensi selalu cinta itu sulit, sehingga tantangan terberat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan ummatnya adalah sikap istikamah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 112, “فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟”, sebagaimana dijelaskan oleh Prof Dr Imad Zuhair Hafidz dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah,“Jika kamu telah menemukan jalan yang benar, maka beristikamahlah bersama orang-orang yang bertobat denganmu di atas agama Allah sesuai dengan perintah-Nya; dan janganlah kalian berbuat zalim sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian.”

Ayat itu mengingatkan tentang sudah sejauh mana sikap istikomah kita terhadap ibadah kepada Allah SWT. Apakah beribadah dengan giat dan semangat hanya beberapa hari dari awal Ramadan? Beberapa hari setelah kita berulang tahun? Beberapa hari setelah kita mendapatkan penderitaan dan jika penderitaan telah tiada, kita tidak beribadah dengan giat lagi? Ada banyak contoh untuk melihat sikap istikamah dalam beribadah. Inilah tantangan agar kita tetap menjaga sikap istikamah dalam beribadah kepada Allah SWT.

Bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan penuh berkah, penuh ampunan, dan bulan pendidikan karakter. Didiklah karakter istikamah kita dalam beribadah pada bulan ini. Jagalah ibadah kita, sejak awal hingga akhir Ramadan. Jangan lepaskan sikap istikamah setelah bulan ampunan ini berlalu. Kedewasaan dalam beriman, ber-Islam, dan berihsan menjadi kunci utama suksesnya menjaga sikap istikamah. Raihlah seribu karamah (al-istiqomatu khoirun min alfi karomah) dengan mendapatkan istikamah. Sebagaimana kita meraih seribu bulan (lailatul qodri khoirun min alfi syahr) untuk mendapatkan lailatul qodr pada bulan Ramadan ini, seraya berdoa, semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk beribadah secara istikamah kepada Allah SWT.

*Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia

