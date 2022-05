Penembakan di Supermarket di Buffalo, AS 10 Orang Tewas

Buffalo, Beritasatu.com - Sedikitnya 10 orang tewas Sabtu sore dalam penembakan di sebuah supermarket di Buffalo, New York, kata petugas penegak hukum kepada The Associated Press.

Detail tentang jumlah orang tambahan yang ditembak di Pasar Swalayan Tops dan kondisinya tidak segera tersedia. Polisi Buffalo mengatakan pada Sabtu sore bahwa tersangka pelaku penembakan, yang tidak disebutkan namanya, telah ditahan.

Kedua pejabat polisi tersebut tidak diizinkan untuk berbicara di depan umum tentang masalah ini dan melakukannya dengan syarat anonim.

BACA JUGA Indonesia Kecam Keras Penembakan Jurnalis Al Jazeera

Pejabat polisi dan juru bicara jaringan supermarket tidak segera menanggapi pesan dari AP yang meminta komentar.

Pria bersenjata itu memasuki supermarket dengan senapan dan melepaskan tembakan, kata salah satu pejabat. Penyelidik yakin pria itu mungkin telah menyiarkan langsung penembakan itu dan sedang mencari tahu apakah dia telah memposting manifesto online, kata pejabat itu.

Pejabat itu memperingatkan penyelidikan itu dalam tahap awal dan bahwa pihak berwenang belum menemukan motif yang jelas, tetapi sedang menyelidiki apakah penembakan itu bermotivasi rasial.

Supermarket berada di lingkungan yang didominasi orang kulit hitam, sekitar 3 mil (5 kilometer) di utara pusat kota Buffalo. Daerah sekitarnya sebagian besar adalah perumahan, dengan toko Family Dollar dan stasiun pemadam kebakaran di dekat toko.

Saksi mata melaporkan pria bersenjata itu mengenakan pakaian gaya militer dan pelindung tubuh, kata salah satu pejabat.

Braedyn Kephart dan Shane Hill, keduanya berusia 20 tahun, berhenti di tempat parkir tepat saat si penembak keluar. Mereka menggambarkannya sebagai laki-laki kulit putih di akhir usia belasan atau awal dua puluhan yang mengenakan camo penuh, helm hitam dan apa yang tampak seperti senapan.

“Dia berdiri di sana dengan pistol di dagunya. Kami ingin tahu seperti apa sih yang terjadi? Mengapa anak ini menodongkan pistol ke wajahnya?” kata Kefar.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Arab News/AP