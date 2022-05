Milwaukee Bucks Tumbang, NBA Musim Ini Munculkan Juara Baru

Boston, Beritasatu.com – Juara bertahan Milwaukee Bucks tumbang di tangan Boston Celtics 3-4 di game ketujuh, dengan demikian NBA musim 2021-2022 ini akan memunculkan juara baru.

Pada pertandingan di TD Garden, Massachussetts, Senin (16/5/2022) WIB, Boston Celtics menumbangkan Milwaukee Bucks 109-81 denga sistem pertandingan the best of seven.

Pemain Celtics, Grant Williams menciptakan kejutan dengan mendulang 27 poin dalam kemenangan tersebut, yang merupakan rekor raihan angka terbanyaknya untuk sebuah pertandingan playoff NBA sepanjang karier.

Jayson Tatum menambahkan 23 poin, Jaylen Brown memperoleh 19 poin, Payton Pritchard mencetak 14 poin, sedangkan Marcus Smart menyumbang dwiganda 11 poin dan 10 assists bagi Celtics yang memenangi seri 4-3.

Giannis Antetokounmpo memimpin Milwaukee Bucks dengan raihan 25 poin dan 20 rebound, Jrue Holiday mendapatkan 21 poin, dan Brook Lopez mengemas dwiganda 15 poin serta 10 rebounds, tapi hal itu tak cukup menghindarkan sang juara bertahan dari kekalahan, demikian catatan situs resmi NBA.

Milwaukee Bucks sebetulnya mengawali pertandingan dengan baik dan mampu memimpin 24-14 di sisa waktu dua menit 10 detik kuarter pertama, tapi periode itu berakhir dengan marjin yang terpangkas jadi 26-20.

Celtics mulai memberi perlawanan lebih sengit sejak memasuki kuarter kedua yang diwarnai tujuh kali pergantian kepemimpinan hingga Smart memanfaatkan tiga lemparan bebas demi membawa tuan rumah unggul 48-43 saat menutup paruh pertama pertandingan.

