Sempat Bertemu Elon Musk, Ini Agenda Lengkap Jokowi di AS

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu CEO Tesla Motors Elon Musk. Jokowi telah mengakhiri kunjungan ke Amerika Serikat (AS) selama 11-13 Mei 2022. Selama di AS, Jokowi telah melakukan berbagai rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS, bahkan juga bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan kehadiran Presiden Jokowi dalam KTT Khusus ASEAN-AS diharapkan dapat memperkuat kerja sama konkret antara ASEAN dan AS demi menjaga dan berkontribusi bagi perdamaian, kemakmuran dan stabilitas kawasan Indo Pasifik.

“Keseluruhan rangkaian acara berjalan dengan lancar. Diskusi dilakukan dengan sangt terbuka. Diskusi atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak hanya dengan pemerintah saja, tetapi juga dengan kongres dan kalangan bisnis,” kata Retno saat menyampaikan keterangan pada 13 Mei 2022.

Presiden Jokowi bertolak menuju Washington DC, AS didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta sejumlah menteri di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Mendag Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di AS untuk menyiapkan kunjungan.

Selain itu turut pula mendampingi, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu/Kepala Protokol Negara Andi Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, serta Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sebelum meninggalkan Tanah Air, Jokowi mengatakan bersama pemimpin ASEAN lainnya akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS. Rangkaian pertemuan yang dihadiri Jokowi antara lain dengan anggota Kongres, para CEOs besar Amerika, Kamala Harris dan Tim Perubahan Iklim Amerika, dan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden.

