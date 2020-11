Joe Biden Bakal Menjadi Presiden Tertua di AS

Minggu, 8 November 2020 | 00:28 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Joseph Robinette Biden Jr atau Joe Biden dipastikan bakal menjadi presiden Amerika Serikat (AS) terpilih setelah dipastikan meraih lebih dari 270 suara elektoral. Jika Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS, maka pria asal Scranton, Pennsylvania, itu menjadi presiden tertua.

Dikutip dari Wikipedia.org, Minggu (8/11/2020), pada 20 November nanti Biden yang kelahiran tahun 1942 genap berusia 77 tahun. Presiden tertua AS sebelumnya adalah Ronald Reagen, yang menjabat presiden selama dua periode, yakni 1981-1985 dan 1985-1989. Saat terpilih kembali untuk periode kedua, Reagan berusia 73 tahun.

Selain presiden tertua, berikut serba-serbi menarik terkait presiden AS dari masa ke masa:

Presiden Termuda

John F Kennedy (1961-1963) adalah presiden termuda yang menjabat pada usia 43 tahun. Ia meninggal dunia dalam masa jabatannya akibat ditembak pada 22 November 1963.

Presiden Terlama

Franklin D Roosevelt menduduki kursi tertinggi kepresidenan AS sejak 4 Maret 1933 hingga 12 April 1945 atau selama 4 periode. Hal ini terjadi sebelum berlakunya “Twenty-second Amendment to the United States Constitution” yang membatasi masa jabatan Presiden AS maksimal 2 periode.

Didukung Rakyat, Tetapi Gagal

Beberapa capres didukung mayoritas publik (suara populer), namun kalah dalam jumlah suara elektoral. Capres yang gagal itu, antara lain Andrew Jackson (1824), Samuel Tilden (1876), Grover Cleveland (1888), Al Gore (2000), dan Hillary Clinton (2016).

Meninggal Saat Menjabat

Ada 8 Presiden AS yang meninggal dunia saat masih menjabat, baik karena sakit atau dibunuh. Presiden yang meninggal karena sakit adalah William Henry Harrison (pneumonia), Zachary Taylor (gastroenteritis), Warren Harding (serangan jantung), dan Franklin D Roosevelt (pendarahan otak).

Sementara, presiden yang tewas dibunuh adalah Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, dan John F Kennedy.

Presiden Kulit Hitam Pertama

Barack Obama (2009-2017) menjadi Presiden AS pertama yang berasal dari kalangan kulit hitam atau Afrika-Amerika.

Capres Perempuan Pertama

Victoria Woodhull merupakan perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 1872. Kemudian, Hillary Clinton mengikuti jejaknya pada 2016, namun kalah dari Donald Trump meski memenangkan suara populer.

Terpilih Dua Kali, namun Tidak Beturut-turut

Grover Cleveland adalah satu-satunya Presiden AS yang terpilih sebanyak dua kali untuk dua periode yang tidak berturut-turut, yakni pada periode 1885-1889 dan 1893-1897.

Sumber:BeritaSatu.com