Terima Kunjungan Menhan Prabowo, Pemerintah AS Apresiasi Demokrasi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) dan disambut pejabat terkait di sana menunjukkan sinyal politik yang kuat dari pemerintah AS dalam mendukung demokrasi di Indonesia. Pemerintah AS menilai bahwa proses demokratisasi di Indonesia tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki niat kurang baik dengan mengusung isu-isu pelanggaran HAM.

Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Senin (26/10/2020). “Sikap politik resmi pemerintah AS menerima kunjungan kerja Menhan Prabowo merupakan sinyal dukungan politik yang kuat tentang proses demokratisasi di Indonesia tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki niat kurang baik dengan mengusung isu-isu pelanggaran HAM,” ujar Nuning.

Dikatakan, kunjungan kerja Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, seperti layaknya telah dilakukan oleh para menhan sebelumnya. Kunjungan kerja tersebut, ujar Nuning, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari dukungan negara lain dalam proses pemilu, karena Indonesia merupakan negara demokratis yang berdaulat.

“Sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pemerintah Amerika Serikat sangat menghormati kedaulatan Indonesia,” kata Nuning.

Nuning menegaskan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif. Artinya, Indonesia bebas menjalin hubungan dengan AS dan Tiongkok sekaligus secara berimbang tanpa ada tekanan apa pun. Setelah kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Tiongkok beberapa waktu lalu, maka kunjungan kerja Prabowo ke AS justru menunjukkan diplomasi yang aktif dan bahkan komprehensif.

Selain itu, banyak kalangan dari dalam dan luar negeri, baik akademisi maupun politisi, menilai kinerja Menhan Prabowo setahun ini cukup baik. Hal itu sesuai dengan tugasnya membantu Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan negara.

“Kunjungan kerja Menhan Prabowo ke AS sudah pasti seizin Presiden Jokowi dalam memastikan bentuk hubungan bilateral Indonesia dan AS yang lebih baik. Banyak persoalan dunia yang selama ini dapat diselesaikan dengan kontribusi hasil hubungan baik Indonesia dan AS,” ujar Nuning.

