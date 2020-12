Pandemi Covid-19 Berkepanjangan, Cofree Kembangkan Ekonomi Hijau

Webinar mengenai Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (Cofree) yang diikuti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Global Reporting Initiative (GRI), Fair Trade Asia-Pacific, dan United Nations Development Programme (UNDP). (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah membuat hampir semua aspek kehidupan berubah dan menyesuaikan diri. Adapun sektor ekonomi dan bisnis berusaha sejauh mungkin merebut kesempatan yang ada ketika peran telekomunikasi jarak jauh lewat internet makin besar di saat mobilitas fisik manusia ditekan saat pandemi.

Melihat pandemi yang masih berlangsung, sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, seperti Next Frontier dan NXF Media serta mitranya di Indonesia, Anwar Muhammad Foundation menelurkan Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (Cofree). Kolaborasi ini adalah inisiatif multipihak yang diharapkan menjadi kekuatan pendorong dalam kebangkitan ekonomi lokal yang terdampak pandemi.

Inisiatif ini lahir dari keyakinan dari potensi alami Indonesia untuk menambah nilai signifikan bagi rantai nilai global untuk produk hijau dan ramah lingkungan. Ini dicapai melalui kolaborasi multipihak skala mikro dan makro dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau, Rendah Karbon, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam cara yang berkelanjutan dan produktif.

"Kerja sama dengan Cofree akan membantu Bakti (Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi) dalam membangun ekosistem digital serta memberdayakan petani melalui penyediaan pengetahuan, informasi, sertifikasi, dan akses pasar. Karena kesamaan visi tersebut, Cofree dan Bakti dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan," kata Direktur Layanan Teknologi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat (LTIPM) Bakti Kominfo, Danny Januar Ismawan, dalam siaran persnya, Kamis (10/12/2020).

Bakti sebelumnya bernama Balai Penyediaan Pengelolaan Pembiayaan Teknologi dan Informatika (BP3TI) telekomunikasi dan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal di Indonesia.

“Pembentukan Cofree sebagai inisiatif multipihak yang melibatkan banyak pemangku kepentingan baik publik maupun swasta akan membantu berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Konsul Jenderal untuk Victoria dan Tasmania, Spica A Tutuhatunewa mengatakan, dengan diberlakukannya kesepakatan kemitraan komperehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) serta adanya inisiatif ini, maka akan memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan Indonesia serta UMKM lainnya untuk memproduksi produk-produk hijau yang berkelanjutan dan ethical yang banyak diminati oleh masyarakat Australia.

Cofree mungkin bukan inisiatif pertama dalam pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput, tetapi ini menandai upaya terorganisasi pertama antara banyak pihak, baik lokal maupun manca negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui prinsip-prinsip hijau dan berkelanjutan yang menekan jejak karbon serendah mungkin.

