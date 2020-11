Banjir Rob Landa Pesisir Jakut, Mesin Pompa Disiagakan

Selasa, 17 November 2020 | 13:45 WIB

Oleh : Carlos Roy Fajarta / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Banjir rob melanda pesisir Jakarta Utara, khususnya di tiga kecamatan, yaitu Penjaringan, Pademangan, dan Cilincing.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara, Adrian Maulana, mengatakan, pihaknya mengerahkan sembilan unit mesin pompa mobile untuk menangani banjir rob selama dua hari terakhir.

Sembilan unit mesin pompa mobile terdiri dari empat unit berwana biru dengan kapasitas sedot 450 liter per detik, tiga unit berwarna putih dengan kapasitas 150 liter per detik, dan dua unit pompa berkapasitas masing-masing 300 liter per detik.

"Di Pelabuhan Muara Angke kita tempatkan dua unit mesin pompa mobile, di Kali Gendong tiga unit, Kali Asin dua unit, satu unit di Pelabuhan Muara Baru, dan satu unit di Pelabuhan Sunda Kelapa," ujar Adrian, Selasa (17/11/2020).

Dikatakan, untuk ketinggian genangan di jalan raya, pada umumnya 5-15 cm, tetapi di dalam kawasan pemukiman yang berada di dekat pinggir laut, rob bisa lebih tinggi.

Kasie Pompa SDA Jakarta Utara, Frans, mengatakan, banjir rob yang melanda cukup parah di RT 01-03/RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.

"Untuk mencegah rob kembali terulang maka harus ditutup tanggul Kali Blencong dengan spoonpile. Karena air robnya masuk dari tanggul yang masih belum tersambung," ujar Frans.

Dikatakan, lokasi kebocoran air laut lokasi terjadi juga di Jalan Inspeksi dan urugan kerang ijo pompa Muara Angke atau dikenal sebagai Blok Empang.

"Pompa mobile sudah kita tambahkan satu unit. Jadi total tujuh pompa mobile. Dua unit di Kali Asin, tiga unit di Kali Gendong, dan dua unit di pompa Muara Angke," tambah Frans.

Sementara itu, Lurah Kapuk Muara, Jason Juntak mengatakan, di wilayahnya yang terdampak rob hanya di RT 02-04/RW 01 dengan ketinggian bervariasi 5-20 cm.

"Penanganan rob dibantu dengan mesin pompa yang kebetulan rumah pompanya ada di sekitar wilayah RW 01. Selain itu kami intens membersihkan saluran di sekitar, dan untuk genangan nihilnya menunggu kali Angke surut," kata Juntak.

Ia mengungkapkan, banjir rob di pesisir Jakarta Utara pada umumnya mulai pasang pada pagi hari dan biasanya surut pada siang hingga sore hari. Namun terkadang hingga malam atau dini hari.

Lurah Pluit, Rosiwan, mengungkapkan, genangan di kawasan pemukiman blok Empang yang tak jauh dari dermaga Kali Adem tujuan ke Kepulauan Seribu memiliki ketinggian 3-20 cm.

