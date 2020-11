Cetak Atlet Berprestasi, Fakultas Ilmu Olahraga Diapresiasi Rektor UNJ

Selasa, 24 November 2020 | 23:46 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin mengapresiasi Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) yang berhasil mencetak atlet dan pelatih tingkat nasional maupun internasional.

Prestasi yang diraih atlet dari UNJ itu antara lain mempersembahkan tujuh medali emas saat kontingen Indonesia tampil di Asian Games 2018 lalu.

Atlet-atlet asal UNJ yang menyumbangkan medali emas di Asian Games 2018, antara lain Defia Rosmaniar (taekwondo), Puji Lestari (Sport Climbing Beregu), dan Pipiet Kamelia, Wewey Wita, Yola Primadona dan Sugianto (pencak silat).

"Prestasi yang cukup membanggakan itu mampu memancing semangat akademisi olahraga untuk menulis dan meneliti kemajuan olahraga," kata Komarudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).

Komarudin juga mengapresiasi FIO yang menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk Advances in Sport Engineering Conference 2020 (ASEC 2020).

ASEC 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 19-20 November 2020 ini diikuti 400 peserta yang berasal dari beberapa negara.

Dekan FIO UNJ, Johansyah Lubis mengharapkan, ASEC dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia olahraga, khususnya dalam pemanfaatan teknologi.

ASEC 2020 merupakan kegiatan seminar internasional pertama di Indonesia yang mengusung lingkup penelitian sport engineering dan teknologi.

Konferensi internasional ini terbagi atas sesi seminar oleh nara sumber internasional dan dilanjutkan oleh pemaparan dari seluruh peneliti yang ingin penelitiannya mendapatkan pengakuan internasional.

Beberapa nara sumber tingkat internasional yang mengikuti acara tersebut antara lain Nelfianty binti Mohd Rasyid dari University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia; Nagahara dari National Institute of Fitness and Sports in Kanoya, Japan; Christian Rey D Rimando dari University Santo Tomas, Filipina; dan James Tangkudung dari UNJ.

Sumber:BeritaSatu.com