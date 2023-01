Kejutan Megawati di HUT Ke-50 PDIP soal Capres? Eriko: Tunggu Saja

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal memberikan kejutan saat puncak peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Beredar kabar, kejutan itu berupa pengumuman capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

Saat menjadi tamu dalam acara "Obrolan Malam Fristian" yang disiarkan oleh BTV, Senin (9/1/2023), Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga mengaku belum mengetahui kejutan yang disiapkan Megawati.

"Begini. Tadi saya di luar sudah ditanyakan sama teman-teman. Setiap bertemu teman-teman media itu terus yang ditanyakan. Sama seperti malam ini. Alangkah indahnya kalau saya tahu, saya pasti jawab apa yang disampaikan," kata Eriko.

Dikatakan Eriko, kalaupun jajaran pengurus PDIP mengetahui kejutan yang disiapkan Megawati, tidak tepat jika disampaikan saat ini. Hal itu karena elemen kejutannya akan hilang.

"Andaikan pun kami tahu, tentu kan tidak elok kalau kita mendahului. Namanya kejutan. Kalau kejutan harus pada waktunya," katanya.

Pembawa acara Fristian Griec kemudian menyebut yang membuat masyarakat penasaran apakah kejutan itu berkaitan dengan capres-cawapres atau hal lainnya. Menanggapi itu, Eriko meminta masyarakat untuk menantikan kejutan yang disiapkan Megawati.

"Ya Kita nantikan sajalah. Karena kenapa? Namanya kejutan. Apa yang mau diumumkan oleh Ibu Ketua Umum, saya jujur, saya belum tahu sampai saat ini. Besok kita tunggu. Kita nantikan bersama," katanya.

BACA JUGA

Soal Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup, PDIP Siap Patuhi Putusan MK

Dalam kesempatan ini, Eriko mengapresiasi perhatian masyarakat terkait HUT ke-50 PDIP. Eriko meminta doa masyarakat agar peringatan HUT ke-50 PDIP berjalan lancar.

"Kami sungguh bersyukur, ini kan ulang tahun ke-50. Kalau ulang tahun ke-50 itu ulang tahun emas. katanya dulu life begin at 40, kalau saya karena sudah over 50, life begin at fifty-lah. Jadi kita tunggu saja besok ya (kejutan Megawati, Red)," katanya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com