Erick Thohir: Terlalu Dini Bicara Cawapres 2024, Ekonomi Belum Menentu

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah hasil survei lembaga kredibel menunjukkan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024. Erick Thohir bahkan bisa mendongkrak suara pasangannya di Pilpres 2024.

Merespons hal tersebut, Erick Thohir mengatakan terlalu dini jika dirinya berbicara soal pencalonan sebagai cawapres. Apalagi, kata dia, saat ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni situasi ekonomi global yang tidak menentu.

"Masih bagian riset yang dilakukan, nah itu apresiasi, tetapi kan kita tahu terlalu dini-lah. Kalau kita lihat situasi ekonomi pun masih belum menentukan," ujar Erick Thohir di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

Erick mengatakan, harga minyak dunia sudah turun menjadi sekitar US$ 79 per barel. Namun, harga minyak diprediksi bisa kembali naik menjadi US$ 90. Harga-harga pangan, kata dia, juga saat ini mengalami kenaikan sampai 14 persen.

"Tentu kami fokus bagaimana ketahanan energi dan pangan saja. Dan kalau masalah pencalonan itu masih lama. Terus kita nyalon-nyalon begini, enggak ada yang nyalonin, buat apa," tegas Erick.

Meski demikian, Erick Thohir tetap mengapresiasi dukungan dari masyarakat kepada dirinya untuk maju di Pilpres 2024. Namun, saat ini Erick tidak mau terjebak dalam urusan politik pragmatis.

"Jadi, jangan terjebak pada opini tetapi apresiasi, yah kita enggak bisa menghilangkan sesuatu yang benar atau salah, itu kan apresiasi," kata Erick.

Sumber: BeritaSatu.com