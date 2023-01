Tanpa Deklarasi Bersama Dukung Anies, Koalisi Perubahan Terancam Bubar

Jakarta, BeritaSatu.com - Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS secara terpisah telah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini, ketiga partai itu belum deklarasi bersama-sama untuk memantapkan Anies sebagai bakal capres yang akan diusung.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Koalisi Perubahan perlu untuk melakukan deklarasi bersama terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai bacapres. Tanpa deklarasi bersama, Koalisi Perubahan masih rentan untuk bubar.

"Koalisi ini akan disebut sebagai Koalisi Perubahan yang naik tingkat penjajakannya kalau PKS deklarasi, Demokrat deklarasi, undang Anies sebagai jagoan mereka di Pilpres, setelah itu deklarasi bersama ketiga partai ada MoU hitam di atas putih, the one and only capres mereka adalah Anies Baswedan," Ujar Adi kepada Beritasatu.com melalui wawancara luring pada Selasa (31/1/2023).

Adi menambahkan jika deklarasi bersama tak kunjung dilakukan, hal tersebut berpotensi untuk mengganggu situasi politik dalam Koalisi Perubahan.

"Selama itu belum ada, selama itu juga poros perubahan ini sangat mungkin goyang, sangat mungkin bubar jalan," kata Adi.

Selain itu, sosok cawapres yang akan mendampingi Anies masih menjadi persoalan di tubuh Koalis Perubahan. Terdapat sejumlah nama yang disebut bakal diusung sebagai cawapres mendampingi Anies. Beberapa nama yang santer disebut akan diusung, yakni Ahmad Heryawan, Khofifah Indar Parawangsa hingga Andika Perkasa.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada April 2024 mendatang. Pilpres akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara pendaftaran capres dan cawapres diagendakan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Sejumlah partai kontestan Pemilu 2024 mulai menajajaki Koalisi untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hingga berita ini ditulis, setidaknya sudah ada tiga poros koalisi, yakni Koalisi Perubahan yang diusung Nasdem, Demokrat dan PKS, Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sementara PDIP bisa maju dan mencalonkan sendiri karena raihan suaranya sudah melampaui presidential threshold.

Sumber: BeritaSatu.com