Sambangi Markas Demokrat, Anies Nilai SBY Konsisten dalam Menjaga Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi, baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan.

Hal itu dikatakan saat mendatangi Kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). "Setiap kali saya berkunjung ke partai DPP Partai Demokrat dan tadi bersilaturahmi khusus dengan majelis tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY saat menjabat Presiden Indonesia, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan," ucap Anies.

Menurutnya, SBY menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004. Dikatakannya, pada saat menjabat SBY tidak hanya menjaga demokrasi, namun juga etika demokrasi dan netralitas.

"Hal ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa Pak SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu," ungkapnya.

Selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, lanjut Anies, SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tetapi juga etika demokrasi. Menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum maupun netralitas dalam proses pergantian kekuasaan.

Selain itu, Anies juga memuji Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Baginya Partai Demokrat berada di tangan yang tepat karena dibawah komando kepemimpinan AHY.

"Terbukti hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat. Jadi saya sampaikan saat ini bahwa Partai Demokrat is in the good hand," ungkap Anies.

Ia pun menilai diskusi perubahan dan perbaikan yang dilakukan bersama AHY berisikan usaha untuk menegakkan demokrasi.

"Jadi setiap kali berdiskusi dengan Mas AHY, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, isi diskusi kami ini selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi," pungkas Anies.

Foto : Mantan Gubernur DKI Jakarta yang merupakan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (Beritasatu Photo /Hendro Situmorang)

