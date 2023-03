Survei PolMark: Ganjar Kuasai Elektabilitas Capres, Diikuti Prabowo dan Anies

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei PolMark Research Center (PolMark Indonesia) terbaru menunjukkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menguasai elektabilitas calon presiden 2024. Dari hasil survei tersebut, tingkat elektabilitas Ganjar berada di angka 22,8 persen.

"Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 22,8 persen, lalu diikuti Prabowo Subianto 17,4 persen dan Anies Baswedan 13,9 persen," ujar Founder dan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah di acara rilis survei opini publik bertajuk “Peta Kompetisi Menuju Pilpres 2024: Agregasi 78 Survei Dapil” di Hotel Akmani Jakarta, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Lalu disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan tingkat elektabilitas 5,2 persen, Ketum PKB Muhaimin Iskandar 4,8 persen, Menparekraf Sandiaga Uno 2,0 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1,7 persen, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,7 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,3 persen, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa 1,1 persen dan Menteri BUMN Erick Thohir.

BACA JUGA Survei Capres 2024: Prabowo Terpopuler

Advertisement

Kemudian, Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 0,9 persen, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,7 persen dan Kepala BIN Budi Gunawan 0,2 persen.

"Ada juga tokoh-tokoh lain dengan tingkat elektabilitas 0,4 persen dan undecided voters 24,9 persen," tutur Eep Saefullah.

PolMark Indonesia melakukan survei 2 kali, pertama pada 23 Januari-19 Maret 2023, survei dilakukan pada 77 daerah pemilihan (dapil) dengan 800 responden per dapil. Survei kedua dilakukan pada 26 Oktober-3 November 2022 di satu dapil dengan 880 responden. Dengan demikian, PolMark Indonesia melakukan survei di 78 dapil dengan jumlah 62.480 responden.

Ke-78 dapil yang disurvei meliputi populasi sebesar 97,8 persen dari seluruh potensi pemilih pemilu 2024.

BACA JUGA PAN Tanggapi Santai Hasil Survei Polmark

Responden survei ini adalah WNI yang sudah memiliki hak pilih yang diambil secara random dengan metode multistages random sampling. Margin of Error agregat survei 78 dapil ini adalah +/- 0,4 persen. Seluruh responden per dapil diambil dengan menimbang proporsi jumlah pemilih per Kabupaten/Kota di Dapil tersebut.

Seluruh responden diwawancarai secara langsung, melalui wawancara tatap muka oleh para pewawancara yang sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk menjaga kualitas

wawancara dan hasil survei secara keseluruhan.

Hasil survei PolMark Indonesia:

1. Simulasi 5 nama

- Ganjar Pranowo: 28,3%

- Prabowo Subianto: 22,2%

- Anies Baswedan: 19,3%

- Abdul Muhaimin Iskandar: 5,3%

- Puan Maharani: 2,3%

Undecided voters: 22,6%

2. Simulasi 3 nama

- Ganjar Pranowo: 31,9%

- Prabowo Subianto: 24,9%

- Anies Baswedan: 19,3%

Undecided voters: 23,9%

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan