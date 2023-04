Megawati Disebut Akan Umumkan Capres PDIP Hari Ini, Nama Ganjar Menguat

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut bakal mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 hari ini, Jumat (21/4/2023).

Pengumuman itu akan dilakukan Megawati setelah rapat di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Beredar kabar di kalangan media bahwa Megawati akan mengumumkan nama capres PDIP melalui rekaman video.

Sejauh ini belum ada konfirmasi tentang kabar capres PDIP yang akan diumumkan Megawati nanti. Nama capres yang akan diumumkan juga belum ada kepastian, namun nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai nama yang akan disebut Megawati.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan nama capres PDIP akan disampaikan oleh Megawati, sehingga dia meminta para kader dan anggota partai untuk bersabar.

Advertisement

BACA JUGA Pengumuman Capres PDIP Gunakan Momentum Historis dan Ideologis

Hasto mengatakan, ada beberapa momentum historis dan ideologis yang kemungkinan digunakan dalam mengumumkan capres yang akan diusung oleh PDIP.

Momentum historis dan ideologis yang dimaksud, antara lain tanggal 20 Mei yang tidak saja ditetapkan Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tetapi pada 20 Mei 1965 Presiden pertama RI itu juga mendirikan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas.

Momentum penting lainnnya adalah adalah Juni sebagai “Bulan Bung Karno”. Bulan ini juga diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, yang terbukti menjadi alat pemersatu bangsa karena melekat falsafah, dasar, tujuan, dan the way of life bangsa.

“Demikian pula pada bulan Agustus, yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan socio-nasionalisme. Sebab, di bulan inilah Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia,” ujar Hasto.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan