Politikus PDIP Belum Dengar Kabar Megawati Akan Umumkan Ganjar Capres Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku dirinya belum mendapatkan informasi jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP pada hari ini, Jumat (21/4/2023). Dikabarkan Megawati akan mengumumkan Capres PDIP di Batu Tulis Bogor dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

"Wah, saya sudah seminggu di dapil, di kampung-kampung. Belum ada info dari Jakarta soal rencana pengumuman capres," kata Andreas saat dikonfirmasi kabar soal pengumuman capres PDIP, Jumat (21/4/2023).

Andreas mengaku, baru mendapatkan informasi tersebut dari media yang memberitakan kabar Megawati akan mengumumkan capres. "Saya malah baru baca ini (kabar Megawati umumkan capres)," tandas Andreas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon presiden dari PDIP pada momentum yang tepat. Menurut Hasto, terbuka pengumuman capres PDIP oleh Megawati pada bulan Mei, Juni atau Agustus 2023 karena pada bulan-bulan tersebut terdapat momentum-momentum historis dan ideologis.

"Di bulan Mei misalnya. Pada 20 Mei misalnya, tidak hanya ditetapkan oleh Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (21/4/2023).

Selain itu, kata Hasto, pada tanggal 20 Mei 1965, Bung Karno mendirikan Lemhannas sebagai lembaga strategis yang berfungsi untuk menjadi Kawah Candradimuka para pemimpin.

"Baik sipil, militer, kelompok fungsional profesional, pusat, daerah dan semua diblended menjadi calon pemimpin dengan kesadaran geopolitik. Ini salah satu contoh momen historis yang ada," tutur Hasto.

Selain bulan Mei 2023, kata Hasto, Megawati bisa saja mengumumkan pada Bulan Juni 2023 yang merupakan bulan Bung Karno. Pada 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila yang sudah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa, karena melekat falsafah, dasar, tujuan dan the way of life bangsa.

"Demikian halnya bulan Agustus, penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme dan socio nasionalisme karena di bulan inilah Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan agar seluruh anggota dan kader Partai dapat menyikapi dengan bijak terhadap berbagai isu capres dan cawapres sebagai bagian dinamika politik nasional. Menurut dia, semua kader partai harus menyiapkan diri, baik secara ideologis hingga secara struktural karena setiap saat Megawati Soekarnoputri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon definitif yang akan diusung oleh partai.

“Kami tegaskan kembali bahwa keputusan Capres PDI Perjuangan akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat," pungkas Hasto.

