Diusung PDIP Jadi Capres, Ganjar Pranowo: Saya Akan Berjuang

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara sah dan resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Mendapat amanat ini, Ganjar berjanji akan berjuang dengan sebaik mungkin.

BACA JUGA Pesan Jokowi untuk Ganjar Pranowo, Capres PDIP 2024

"Hari ini Ibu (Megawati Soekarnoputri) memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, Insyaallah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia," kata Ganjar Pranowo usai pengumuman capres PDIP di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Ganjar menyadari keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP ini telah melalui proses yang sangat panjang. Karenanya, ia merasa sangat terhormat bisa mendapatkan penugasan menjadi capres PDIP.

Advertisement

BACA JUGA Ganjar Ditetapkan Capres PDIP Tepat di Hari Kartini, Ini Alasannya

Ganjar juga tak lupa meminta dukungan dari seluruh kader PDIP. Menurutnya, ini adalah momentum untuk mengkonsolidasikan kekuatan.

"Tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan semua yang hadir secara luring maupun daring, ada kepala daerah, Ketua DPD PDIP, DPC, PAC, ranting, anak ranting, satgas dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekaatan untuk bersatu. One for all, all for one," kata Ganjar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan