Resmi Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo Kenang Jasa Puan Maharani

Bogor, Beritasatu.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dari PDIP pada Jumat (21/4/2023). Setelah diumumkan, Ganjar mengaku bahwa pemberian mandat kepadanya merupakan tugas yang tidak mudah.

"Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh ketua umum melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya sebagai kader partai," kata Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.

Mengetahui tugas yang diembannya tidaklah mudah, Ganjar berharap para kader PDIP berjuang kompak untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2024.

"Kiranya kawan-kawan yang hadir ini ada kepala daerah, ketua DPP, DPD, PAC, Anak Ranting, Satgas dan seluruh komponen Partai yang lain, saya mohon dukungan, mohon bimbingan, kritik dan saran. Inilah momentum untuk kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one!," ungkap Ganjar.

Pada momen tersebut, Ganjar mengenang perjalannya menapaki karier di PDI Perjuangan yang dimulai sebagai kader partai yang turut serta membentuk sejumlah badan partai internal PDI Perjuangan diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Departemen Otonomi Daerah.

Selanjutnya, penugasan sebagai pejabat publik juga telah diberikan oleh PDI Perjuangan mulai dari penugasan sebagai Anggota DPR RI dua periode, Gubernur Jawa Tengah dua Periode dan saat ini sebagai Calon Presiden dari PDIP untuk Pemilu 2024.

"Penugasan ini bukan penugasan pertama sebagai kader partai. Hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanah kepada saya yang tentunya lebih berat, Insha Allah saya mampu, sebagai calon presiden Republik Indonesia," lanjutnya.

Ia juga berterimakasih kepada Puan Maharani yang pernah menjadi panglima tempur selama mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2012 dan 2018 lalu.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Mba Puan yang telah menjadi panglima tempur di Jawa tengah sampai dengan dua periode," kenang Ganjar.

