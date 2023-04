Airlangga: Golkar dan Demokrat Sepakat Pemilu Bukan The Winner Take It All

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Partai Golkar dan Demokrat sejatinya mempunyai filosofi yang sama.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto setelah pertemuan kedua partai di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).

"Partai Golkar mempunyai filosofi yang sama dengan Demokrat. Tadi disampaikan Partai Golkar dan Demokrat pernah bersama di tahun 2004 sampai 2014, dan tentu kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan tentunya penuh pengertian," kata Airlangga.

Ke depan, lanjut Airlangga, Partai Golkar dan Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. "Artinya, kita ini Indonesia Raya, kita bukan seperti di Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila. Jadi siapapun yang menang mari kita bersama-sama membangun negeri," kata Airlangga.

Pertemuan kedua partai, menurut Airlangga, merupakan silaturahmi menindaklajuti pertemuan sebelumnya. "Kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Golkar ada di pemerintahan dan Demokrat sedang beroposisi,” tandasnya.

Kemudian, lanjut Airlangga, dalam konstestasi pemilu Partai Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sedangkan Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan.

“Namun tentu Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia, agar seluruh partai ini suasananya adem, dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tetapi pesta politik dengan kebahagiaan,” jelasnya.

"Nah, tentu kebahagian dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens,” tambah Airlangga.

Airlangga Hartarto menyebutkan dirinya didampingi pengurus partai antara lain Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Wakil Ketua Umum Firman Soebagyo, Ketua DPP Airin Rachmi Diany, dan Ketua DPP Ilham Permana.

Sementara dari Partai Demokrat, AHY didampingi oleh Sekjen Teuku Riefky, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekretaris Majelis Tinggi Andi Mallarangeng.

