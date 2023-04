Airlangga Sebut Golkar Akan Terus Lakukan Silaturahmi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut partainya dan Demokrat akan terus bersilaturahmi kendati berbeda posisi di pemerintahan.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).

"Dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda, satu berbeda di pemerintahan ini, Golkar tentunya ada di pemerintahan dan Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu tentu partai Golkar berkoalisi dengan KIB dan Demokrat dengan koalisi Perubahan," kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, silaturahmi akan terus dilakukan oleh Golkar karena keberhasilan pesta demokrasi hanya akan terwujud jika partai dan koalisi bersaing secara sehat.

"Namun, tentu saya menyampaikan bahwa partai Golkar terus melakukan silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini adem dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang tetapi dengan kebahagiaan," ujarnya.

Sementara itu, meskipun belum menyatakan secara resmi adanya koalisi antara kedua partai ini, AHY mengatakan, Partai Demokrat selalu terbuka untuk segala kemungkinan.

"Tadi kalau saya mengutip perbicangan di dalam, pak Airlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibilities. Dalam politik seperti juga dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama untuk menghormati posisi dan sikap politik saat ini, Golkar bersama dengan partai politik di KIB sementara Demokrat membangun komunikasi dengan teman-teman di Koalisi Perubahan," kata AHY.

AHY menegaskan, pertemuan itu merupakan jalinan komunikasi yang produktif kendati kedua partai tersebut berbeda sikap politik.

"Namun demikian saya sekali lagi menyampaikan kehadiran pak Airlangga dan Golkar menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif. Tentunya kita berharap ada solusi bagi bangsa yang dapat kita temukan bersama dan itu semua akan kita capai dengan komunikasi yang intensif. Kalau ditanya apakah bisa bergabung, ya itu tadi segala sesuatu sangat mungkin," tegasnya.

