Pakar Usulkan Cawapres 2024 Berlatar Belakang Hukum Tata Negara dan Konstitusi

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara dan konstitusi Fahri Bachmid menilai, calon wakil presiden (cawapres) yang tepat pada Pilpres 2024 adalah sosok yang paham serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Menurut Fahri, hal tersebut penting agar mekanisme pengelolaan negara dilakukan secara benar dan tepat.

"Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara," ujar Fahri Bachmid kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Pasalnya, kata Fahri, demokrasi dan nomokrasi atau hukum adalah dua prasyarat mutlak dalam negara konstitusional.

Menurut dia, demokrasi dari waktu ke waktu mendapatkan atribut tambahan, tetapi yang ideal di zaman modern sekarang adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum.

Secara teoritik, kata Fahri, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi. Nomokrasi sebagai konsep mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum atau sistem itu sendiri.

"The rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia, jadi hakikatnya hukum sebagai benchmarking yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, termasuk yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan itu," urai Fahri.

Karena itu, kata Fahri, saat ini, Indonesia memerlukan seorang teknokrat yang memahami sistem ketatanegaraan. Hal ini penting agar nantinya dalam membentuk pemerintahan, kepala negara atau wakil kepala negara dapat memainkan peran-peran penting secara konstitusional dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial secara proporsional.

