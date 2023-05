Survei Charta Politika: Kepuasan Publik pada Pemerintah Pusat Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com - Survei terbaru Charta Politika Indonesia yang dilakukan pada 2-7 Mei 2023, menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terus meningkat.

"Pemerintah terus mengalami kenaikan kepuasan publik, yang saya bisa katakan this number is the highest number ever (angka tertinggi yang pernah ada) sepanjang Pak Jokowi memerintah," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei secara daring bertajuk "Dinamika Elektoral Pasca Isu Piala Dunia U-20 & Deklarasi Batu Tulis", Senin (15/5/2023).

Dalam survei tersebut, tercatat 79,1 persen puas dengan rincian 12,4 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,7 persen menyatakan cukup puas. Sementara 17,6 persen responden lain merasa kurang puas dan 1,9 persen merasa tidak puas sama sekali. "Berikutnya 1,4 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab," tambahnya.

Menurut Yunarto, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat itu dapat mencapai angka tertinggi karena kepuasan publik terhadap ekonomi di Tanah Air. Ia pun menyampaikan sebanyak 77,8 persen responden menyatakan optimistis perekonomian Indonesia akan semakin baik.

Menurutnya, tingginya persentase kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat itu mematahkan mitos kutukan periode kedua; karena dalam periode keduanya, kinerja pemerintahan Jokowi justru semakin memuaskan bagi publik.

"Ada sebuah mitos kutukan periode kedua, terminologi dari Amerika Serikat yang biasanya dianggap potensial terjadi ketika presiden sudah di akhir periode kepemimpinannya," ujar dia.

Survei Charta Politika dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan metode multistage random sampling. Responden survei berjumlah 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82 persen.

Responden yang terlibat dalam survei berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan quality control 20 persen dari total sampel. Survei diselenggarakan pada 2-7 Mei 2023.

