Ketua Banggar DPR Optimistis Pemilu 2024 Beri Insentif pada Sektor Riil

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah mengaku optimistis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 memberikan insentif pada sektor riil. Apalagi, kata dia, keseluruhan indikator ekonomi nasional pada kuartal 1 2023 menunjukkan angka positif.

"Saya yakin pelaksanaan pemilu 2024, yang sebagian besar tahapannya dilakukan pada tahun 2023 justru pemilu akan memberikan insentif pada sektor riil. Pemilu akan mendorong konsumsi oleh semua kontestan, baik kontestan Pilpres, maupun Pileg 2024," ujar Said di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Said membeberkan kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja positif di mana pada kuartal I 2023 ekonomi kita tumbuh 5,03 persen (yoy). Menurut dia, kebijakan mengakhiri pembatasan sosial (PPKM) mampu menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, restoran dan jasa lainnya, sehingga mencatatkan kinerja pertumbuhan paling tinggi.

"Sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal I 2023 tumbuh 15,93 persen, akomodasi dan restoran tumbuh 11,55 persen, dan jasa lainnya 8,9 persen," ungkap dia.

Dari sisi konsumsi, kata Said, semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2023 tumbuh 4,54 persen, PMTB (investasi) 2,1 persen, Ekspor 11,68 persen, konsumsi pemerintah 3,99 persen, dan impor juga tumbuh 2,77 persen.

Meskipun berbagai harga komoditas ekspor andalan Indonesia tidak tinggi seperti tahun lalu, kata Said, namun kinerja neraca perdagangan masih berada di angka surplus sebesar US$ 12,19 miliar.

"Terjaganya perekonomian nasional, dengan tumbuh baik dibandingkan negara negara maju, berdampak pada terserapnya angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran nasional turun. Pada kuartal I 2023, tingkat pengangguran dibandingkan tahun lalu turun lebih dari 430 ribu orang, atau dari 8,42 juta menjadi 7,99 juta orang," jelas dia.

Said pun berkeyakinan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini bisa mencapai 5,1-5,3 persen, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,3-5,7 persen cukup realistis. Hanya saja, kata dia, harus disertai best effort. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dalam rentang yang diusulkan pemerintah, yakni pada kisaran 5,4-5,5 persen.

"Melihat tren laju inflasi yang turun, saya perkirakan inflasi pada tahun ini mencapai 4 persenan, dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi sektor riil yang naik karena perhelatan pemilu tahun depan. Sehingga masuk akal jika perhitungan inflasi pada tahun depan di kisaran 3 persen," tutur politisi PDIP ini.

Said juga optimistis kurs rupiah pada tahun depan bisa bertahan dalam range 14.600-14.900. Pasalnya, ada kecenderungan rupiah yang terus perkasa berhadapan dengan USD, ketidakpastian sektor keuangan Amerika Serikat, termasuk recovery sektor perbankan yang sulit dilakukan dalam waktu singkat.

"Di tengah ekonomi Indonesia yang terjaga baik, Surat Berharga Negara (SBN) sebagai tulang punggung pembiayaan saya perkirakan akan diminati oleh investor dalam dan luar negeri, mengingat cerdit rating Indonesia yang dibuat oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, Moody’s masuk kategori stable. Saya perkirakan SBN 10 tahun pda tahun depan akan menguat dilevel 6,5-6,9 persen, dibanding tahun lalu rata rata diatas 7 persen," ungkap dia.

Lebih lanjut, Said mengatakan masa booming harga minyak tampaknya telah lewat, tren 1 kuartal di tahun ini harga minyak justru kian melandai, turun di level 75 hingga 80-an USD/barel. Karena itu, kata dia, usulan pemerintah dengan mengajukan asumsi harga minyak di tahun depan pada level 85 USD/barel sangat realistis.

"Tantangan harus kita hadapi melihat kecenderungan lifting minyak dan gas bumi yang terus turun. Target lifting minyak bumi tahun ini sebesar 660 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1100 barel setara minyak per hari tampaknya sulit tercapai," kata dia.

Pada kuartal 1 2023, tambah Said, realisasi lifting minyak bumi mencapai 614 ribu barel per hari. Menurut dia, meskipun meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2022 sebesar 612 ribu barel per hari, namun realisasi pada kuartal 1 2023 ini masih di bawah target. Dia memperkirakan, target realistis lifting minyak bumi pada tahun depan di level 615 ribu barel per hari.

"Sedangkan target lifting gas bumi juga masih di bawah target, realisasi pada kuartal 1 2023 baru mencapai 88 persen dari target APBN 2023. Karena itu saya mengusulkan target lifting gas bumi di level 1000 barel setara minyak bumi pada tahun 2024," pungkas Said.

