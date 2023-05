Srikandi Ganjar Gelar Sesi Berbagi dengan Milenial Labuhanbatu Utara

Labuhanbatu Utara, Beritasatu.com - Sukarelawan Srikandi Ganjar melanjutkan kegiatan positif dan bermanfaat untuk merangkul kalangan milenial.

Kali ini para pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar diskusi dengan tema "Sharing Session Bersama Warta Labura: Siapa Saja Bisa Berprestasi dan Menjadi Influencer".

Diskusi yang diadakan di RHL Cafe and Resto, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara itu diikuti puluhan perempuan milenial.

Korwil Srikandi Ganjar Sumut, Firda Annisa Sirait, mengatakan dalam kegiatan itu mereka melakukan diskusi dan berbagi pengalaman.

Pihaknya juga berusaha memotivasi anak muda untuk bisa terus mengembangkan diri dan bersaing.

“Bagi generasi millenial memiliki kemampuan kecakapan serta mampu mempengaruhi orang merupakan nilai tambah yang bisa menjadi daya saing di era teknologi informasi ini,” kata dia seperti dikutip Antara, Minggu (21/5/2023).

Firda menuturkan bahwa segala sesuatu dipublikasikan serta dipromosikan dalam bentuk visual agar para masyarakat lebih tergerak untuk memilih bahkan memiliki sesuatu yang diinginkan.

Generasi millenial yang disematkan harus aktif serta mampu berpikir out of the box mestinya harus banyak terlibat dan dapat melihat bahwa ini adalah peluang.

“Bukan hanya dalam bidang komunikasi dan sosialisasi namun juga dapat mendatangkan profit bagi milenial itu sendiri,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa influencer adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain karena dia memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungannya dengan publik atau audiens.

“Oleh dasar pemikiran itu Srikandi Ganjar Sumut tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini, dengan harapan milenial dapat terus belajar untuk mengasah skill agar ke depannya lebih banyak influencer-cerdas dan berwawasan,” sebut Firda.

Sebab, dia menyebut dalam generasi muda tersemat beban berat untuk menjadi tonggak perubahan dalam masyarakat.

“Jika menilik dari segi ekonomi, menjadi influencer akan mendatangkan profit yang cukup besar,” kata Firda.

“Namun harus dipahami tanggung jawab serta kejujuran diperlukan dalam menekuni bidang ini. Jangan sampai malah terjadi sebaliknya dan dapat merusak citra milenial,” sambung dia.

Dia menambahkan kegiatan yang dilaksanakan DPW Srikandi Ganjar Sumut juga sejalan dengan program dari Ganjar Pranowo yang selalu memberikan perhatian khusus untuk para generasi milenial.

“Supaya tifak bosan dalam belajar dan berkarya, baik secara pribadi maupun berkolaborasi guna membawa perubahan yang baik untuk Indonesia ke depannya,” ujar dia.

