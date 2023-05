Diaspora Indonesia di 12 Kota di Amerika Serikat Berikan Dukungan ke Ganjar Pranowo

Jakarta, Beritasatu.com - Bertepatan dengan minggu perayaan Hari Kebangkitan Nasional, berbagai elemen masyarakat dari puluhan kota di AS serentak menyelenggarakan pertemuan dan sosialisasi yang bertujuan untuk mengarahkan suara warga negara Indonesia di Amerika Serikat untuk mendukung Ganjar Pranowo.

Dimulai dari Utah dan Hawaii, rangkaian pertemuan-pertemuan tersebut diselenggarakan di Arkansas, Atlanta, Chicago, Colorado, Las Vegas, Little Rock, Los Angeles, New York, Oklahoma City sampai Seattle dan dihadiri ratusan diaspora di kota-kota tersebut. Adapun penyelenggaraan sosialisasi ini sesuai dengan instruksi yang disampaikan pada pertemuan ormas Ganjarian Spartan beberapa waktu yang lalu melalui Zoom untuk terus bergerak melalui jejaring media sosial.

Antusias warga dalam menyuarakan dukungan atas pencalonan Ganjar juga didasari oleh komitmen Ganjar atas kemajuan demokrasi dan toleransi di Indonesia. “Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai organ relawan di Indonesia untuk saling bertukar pikiran, apa yang kira-kira bisa kami sinergikan untuk mengantarkan Pak Ganjar ke kursi RI-1,” jelas Daniel Fu, selaku salah satu warga Indonesia yang dituakan dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (25/5/2023).

BACA JUGA Ganjar Pranowo Safari Politik ke Kalimantan Barat Bulan Juni

Advertisement

Pertemuan di Atlanta diselenggarakan di Olympic Park yang dulunya merupakan lokasi terselenggaranya Olimpiade Musim Panas pada 1996. “Kami yakin bisa menang dengan jujur tanpa harus menjual polarisasi politik demi suara,” lanjut Lusy Van Dyke dari Honolulu secara tertulis.

Adapun salah satu alasan mengapa para warga antusias mendukung Ganjar adalah karena melihat pembangunan yang maju di Jawa Tengah. “Ketika saya keliling Jawa Tengah setahun yang lalu, saya sangat kagum dengan majunya pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah,” ujar Monica Nathan yang menyelenggarakan konsolidasi di Adler Planetarium di Chicago.

BACA JUGA GBB dan SPN Bentuk Struktur untuk Menangkan Ganjar di Jabar

Di Arkansas, koordinator lapangan Danny Sadli yang merupakan pendukung setia Jokowi sejak 2019 mengatakan, “Meskipun Arkansas adalah negara bagian yang kurang begitu populer di Indonesia, tetapi hati kami warga Indonesia di sini tetap bangga dan cinta kepada tanah air Indonesia. Kami yakin Pak Ganjar Pranowo akan melanjutkan visi misi Presiden Jokowi menuju Indonesia maju,” ujar Danny.

Di Colorado, pertemuan diadakan di salah satu landmark bersejarah di Denver, yaitu The Pavilion di Cheesman Park. Di Las Vegas, pertemuan diadakan di depan landmark plang kota Las Vegas.

Di Los Angeles, para warga berkumpul di Pathfinder Community Regional Park. Sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Di New York, pertemuan para pendukung terselenggara ditengah hujan lebat di Times Square, New York namun tetap dihadiri oleh puluhan warga. Di Oklahoma, pertemuan dilaksanakan di The Grove Clubhouse.

Di Seattle, deklarasi dilaksanakan dengan penuh semangat di jembatan Jose Rizal di tengah kota Seattle. Sambil melakukan kolaborasi kreatif “Ganjar for the World” melalui nyanyian, para warga kompak menyuarakan keinginan mereka untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaga untuk Indonesia. Lia Sundah Suntoso, selaku penggagas konsolidasi ini mengatakan, “Kami pasti akan terus berkontribusi dan siap sedia menyumbangkan pikiran dan tenaga kami kami apabila diperlukan untuk Indonesia tercinta,” tutupnya.

Adapun rangkaian pertemuan dan sosialisasi ini direncanakan akan terus berlangsung sampai akhir bulan di berbagai lokasi lainnya di AS.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan