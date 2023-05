Ini Langkah KPU Cegah Konten Berbau SARA di Pemilu 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pihaknya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta platform media sosial untuk mencegah konten-konten yang berbau SARA (suku, agama dan ras) menjelang Pemilu Serentak 2024. Bahkan, kata dia, bakal ada satgas khusus untuk mengawasi konten berbau SARA tersebut.

BACA JUGA Pemilu 2024, Gerindra dan PDIP Sepakat Hindari Polarisasi dan Politik Identitas

"Kami biasanya ada satgas yang bekerja bareng, gugus tugas yang saling mendukung melakukan pengawasan terutama pada konten yang melanggar aturan kampanye, khususnya konten yang mengadu domba dengan isu SARA dan sebagainya," ujar Afifuddin dalam acara uji publik sejumlah draf peraturan KPU (PKPU) di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Afifuddin mengakui KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan untuk melakukan take down konten pemilu berbau SARA di media sosial. Karena itu, pihaknya kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Kemenkominfo dan platform media sosial agar mereka bisa bergerak cepat men-take down konten yang bisa menciptakan polarisasi di masyarakat.

Advertisement

"Kalau ada konten yang isinya mengancam stabilitas karena memakai isu SARA, itu usaha take down-nya tidak bisa melalui KPU atau Bawaslu, harus melalui platform media sosial tersebut yang dikoordinir oleh Kemenkominfo," kata dia.

Afifuddin menambahkan, setiap parpol saat ini harus mendaftarkan nama media sosialnya ke KPU dengan jumlah maksimal 20 akun. Namun, kata Afifuddin, ada akun-akun yang tidak resmi yang digunakan oknum tertentu memanfaatkan momentum pemilu.

"Tapi dalam praktiknya, yang aneh-aneh itu kan biasanya yang dari akun-akun tidak resmi itu," ungkapnya.

BACA JUGA Jelang Pemilu 2024, Ini Strategi Kemenkominfo Tangkal Hoaks Politik

Afifuddin berharap pengawasan melalui satgas bisa menciptakan suasana kampanye yang kondusif di media sosial. KPU, kata dia, tetap akan mengedepankan aturan dan penindakan terhadap segala pelanggaran aturan yang ada.

"Tapi tidak semuanya domain pelanggaran itu kami yang menentukan langkahnya, karena pemilu ini ada pengawas pemilunya," pungkas Afifuddin.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan