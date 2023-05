Jelang Pemilu 2024, Khofifah Tegaskan Muslimat NU Solid dan Independen

Temanggung, Beritasatu.com - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, muslimat NU tetap solid dan membangun independensi organisasi menjelang Pemilu 2024. Khofifah juga meminta seluruh kader Muslimat NU tidak melakukan politik identitas dan tidak mencampuradukan kepentingan personal dengan kepentingan organisasi.

"Bagi semua saja sebetulnya, biar save and do the best. Jangan melakukan identifikasi dengan apa yang mungkin menjadi mainstream-mainstream, bahwa Muslimat akan membangun independensi sebagai sebuah ormas di dalam sistem, jaringan PBNU. Jadi ekosistemnya harus kita jaga, karena ini adalah sebuah organisasi sosial keagamaan," kata Khofifah usai menghadiri Harlah ke-77 Muslimat NU di Alun-Alun kota Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (28/5/2023).

Khofifah juga mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh muslimat untuk selalu menjaga ekosistem politik. Dalam isu politik yang kian santer tentang dirinya, Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, Muslimat NU secara institusi tidak akan berpihak.

"Tidak, ya secara personal itu adalah bagian dari afiliasi personal, secara institusional tidak," katanya.

Khofifah enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait namanya yang masuk daftar cawapres Anies Baswedan.

Gelaran Harlah ke-77 Muslimat NU ini dihadiri oleh ribuan muslimat dari berbagai desa di Temanggung dan sejumlah pejabat tinggi Temanggung. Bertajuk "Menguatkan Peran Muslimat Nu dalam Membangun Peradaban", kegiatan ini berlangsung meriah. Selain berperan sebagai organisasi, Muslimat NU di Kabupaten Temanggung juga berperan aktif mendukung dalam pengentasan stunting. Salah satunya menjadi satgas stunting.

