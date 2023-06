Optimistis Ganjar Pranowo Menang Satu Putaran, PDIP: Bisa Hemat APBN

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah meyakini bakal calon presiden (capres) yang diusung partainya, Ganjar Pranowo bakal menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Menurut Said, jika Pilpres 2024 satu putaran, maka bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu.

"Saya hakul yakin dengan rakernas ini dan turun di 65 titik, kok, rasa-rasanya, buang-buang energi kalau sampai dua putaran. Kami yakin Ganjar, satu putaran," ujar Said saat konferensi pers hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

PDIP, kata Said, tidak ingin APBN menjadi sia-sia dengan Pilpres 2024 dilaksanakan dua putaran. Karena itu, PDIP akan all out berjuang memenangkan Ganjar Pranowo dalam satu putaran dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Hendak ingin saya sampaikan, khususnya PDIP, tidak akan menyia-yiakan APBN, tidak akan menghabiskan APBN yang untuk pemilu. Lebih baik APBN kita efisienkan satu putaran saja. Kita bertarung secara damai dan Pak Ganjar punya segala-galanya, partainya kuat," tandas Said.

Pada kesempatan itu, Said mengatakan pihaknya aka fokus turun di 65 titik wilayah di Indonesia. Ganjar Pranowo, kata dia, akan dijadwalkan turun ke-65 titik tersebut bersama kader PDIP untuk menanyakan hal yang dibutuhkan masyarakat.

"Pak Ganjar itu, maka kemudian kami jadwalkan, kami majukan, kami akan turun sampai di bulan Oktober, sampai 65 titik di seluruh Indonesia. Dari 65 titik itu dan sesuai keputusan Rakernas, seluruh kader PDI Perjuangan akan turun pada pola nano targeting, door to door menyampaikan kepada masyarakat termasuk Pak Ganjar pun akan turun dari rumah ke rumah kumpul dengan masyarakat, menanyakan masyarakat, apa kebutuhannya masyarakat," jelas Said.

Said mengakui bahwa elektabilitas Ganjar sudah naik 4% meskipun Gubernur Jawa Tengah itu baru turun ke lima titik memperkenalkan diri sebagai Bacapres 2024.

"Kami pastikan bahwa sampai September, 38 provinsi, Pak Ganjar sudah bisa akan terpenuhi. Kalau bicara strategi, Bapak Ganjar itu baru turun di lima titik saja itu sudah naik empat persen. Survei terakhir di SMRC dan konsultan survei kami," tutur dia.

Apalagi, kata Said, Ganjar sosok yang berpenampilan keren dan pemberani sehingga alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu layak memimpin bangsa ke depan.

"Kan, ganteng itu Ganjar, tinggi dan ganteng. Senyumnya luar biasa, menyihir semua dan dia itu menurut Bapak Presiden (Joko Widodo, red) kemarin Ganjar adalah orang pemberani dan punya nyali. Maka, Ganjar, lah, yang patur jadi presiden ke depan," pungkas Said.

