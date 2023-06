Proposal Damai Ukraina-Rusia Ala Menhan, Gerindra Singgung The New Soekarno

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi ketegasan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam pidato politik Prabowo di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura beberapa waktu lalu. Muzani menyinggung The New Soekarno saat itu Prabowo menyampaikan proposal perdamaian antara Ukraina-Rusia di forum tersebut.

Hal ini disampaikan Muzani saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2023). Acara ini dihadiri ribuan kader Gerindra Sumsel serta para relawan, sayap partai, dan calon legislatif.

"Pernyataan sikap seperti itu mengingatkan kita kepada Bung Karno yang pernah berbicara tegas pada masa perang dingin bahwa Indonesia menjadi negara pelopor gerakan non-blok. Inilah The New Soekarno bagi Indonesia. Banggalah dengan ketua umum kita," ujar Muzani.

Menurut Muzani, sejak Prabowo menjabat sebagai Menhan, keberadaan Indonesia semakin diperhitungkan dihormati, bahkan disegani dunia. Menurut dia, jika diberikan kesempatan memimpin Indonesia, maka Prabowo bisa melanjutkan langkah Presiden Jokowi menjadi Indonesia menjadi macam dunia.

"Jika Allah menghendaki beliau memimpin Indonesia, Insyaallah Indonesia akan menjadi macan Asia. Tidak hanya di ASEAN, Asia, tapi bahkan dunia," tandas Muzani.

Menurut Muzani, Prabowo telah menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi presiden kelak. Selain sebagai Menhan, Prabowo juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh dunia, menguasai beberapa bahasa asing serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara Asia, Eropa, Arab, bahkan Amerika.

"Pak Prabowo selain sebagai Menhan beliau adalah pribadi yang sangat dihormati oleh komunitas internasional. Dia adalah ketua umum Partai Gerindra. Inilah modal kita untuk kita semakin bekerja keras mewujudkan Prabowo Presiden, Gerindra Menang 2024," jelas Wakil Ketua MPR itu.

