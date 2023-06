Hadir di Semesta Berpesta, KPU Rangkul Milenial Agar Tidak Golput

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) turut berpartisipasi dalam festival musik Semesta Berpesta Edisi Bogor yang digelar pada 24-25 Juni 2023. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan KPU dalam merangkul para pemilih muda agar tidak golput pada Pemilu 2024 mendatang.

Tenaga Ahli Biro Partisipasi dan Humas KPU RI, Nona Evita mengatakan, event Semesta Berpesta menjadi wadah dan momentum yang pas untuk bisa menjangkau gen Z dan Millenial, agar memahami tentang pemilihan umum.

"Tujuan kami sebenarnya pasang booth di sini adalah kami ingin mensosialisasikan kepemiluan pada generasi Z dan generasi Millenial. Karena itu dua generasi terbesar dimana porsinya 60% porsinya di pemilu 2024," kata Nona kepada tim B-Universe, Minggu (25/6/2023).

"Harapannya adalah supaya generasi Z dapat mengetahui informasi kepemiluan dari sumber yang resmi dan kredibel," ucapnya.

Sosialisai tersebut dilakukan Nona di panggung utama semesta. Dihadapan ribuan penonton, ia menekankan pentingkan kepada generasi muda agar memeriksa apakah sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, agar bisa berpartisipasi dalam pemilu.

Sebagai tenaga ahli biro partisipasi sekaligus humas KPU, Nona menyadari bahwa generasi muda saat ini cukup apatis terhadap politik. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat angka golongan putih (golput) semakin tinggi pada pemilu mendatang.

Adapun saat ini, berbagai strategi dilakukan KPU untuk meningkatkan literasi politik para pemilih muda agar menggunakan hak suaranya secara bijak. Nona menyebut sejumlah program seperti Rumah Pendidikan Pemilu, KPU Goes To School, sampai memaksimalkan media sosial KPU juga secara gencar dilakukan.

"Strategi dari KPU tentunya ada beberapa hal, karena banya pemilih dari generasi muda jadi kami akan mengadakan KPU Goes To Campus. Kemudian kami juga punya program Rumah Pendidikan Pemilu, kami juga punya program KPU Goes To School untuk menjaring usia-usia SMA untuk pemilih pemula," jelasnya.

"Dan juga kami mensosialisasikan semua kegiatan tahapan informasi seputar kepemiluan di sosial media, mengingat generasi Z dan generasi millenial itu firts getting information-nya itu dapat dari media sosial. Jadi kami harus meramaikan jagat dunia maya," paparnya.

Nona Evita mengharapkan dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU dapat membuat generasi muda khususnya yang sudah memiliki hak suara pada Pemilu 2024 mendatang melek politik dan tidak golput agar menyelamatkan demokrasi.

"Saya juga mengharapkan generasi muda tidak golput. Gunakan hak suaramu generasi muda, karena tanggal 14 februari adalah hari kasih suara bukan hari kasih uang," tutupnya

