Boni Hargens Sebut Wacana Duet Ganjar-Anies Sulit Dilawan Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sekaligus pengamat politik Boni Hargens, merespons wacana duet bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo, dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.



Boni menilai, duet Ganjar-Anies akan cukup mengganggu sekaligus sulit untuk dilawan oleh bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Simulasi soal Ganjar dan Anies ada di dalam simulasi survei Litbang Kompas. Saya kira secara ilmiah sah saja, dan juga cukup mengganggu kubu Pak Prabowo karena di atas kertas tidak bisa dilawan kalau paket Ganjar dan Anies," ujar Boni seusai acara diskusi publik bertajuk "Ganjar Meroket Kemana Bandul Bergeser?" di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Boni sendiri mempertanyakan, apakah duet Ganjar-Anies sudah ideal untuk kepentingan bangsa dan negara, yang mana bisa dijawab oleh para pimpinan partai politik (parpol).



"Tetapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah ini rekayasa yang ideal untuk kepentingan bangsa dan negara? Itu pertanyaan terbesar, ini nanti dijawab oleh para pemilik partai politik karena mereka yang punya kuasa menentukan model koalisi seperti apa," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku sempat membayangkan duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024. Menurut Said, peluang duet Ganjar-Anies masih terbuka karena level pimpinan partai tetap membuka komunikasi politik satu sama lainnya menjelang Pilpres 2024.



"Bisa saja pembicaraan dibuka dengan kanal-kanal itu. Toh, Mbak Puan Maharani juga komunikasi dengan AHY (Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono) itu, kami selalu berinteraksi dengan kawan-kawan Nasdem," ujar Said Abdullah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Hanya saja, kata Said, penentuan akhir bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo tergantung pada para ketua umum partai koalisi, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Said hanya berandai-andai atau bermimpi jika Ganjar berduet dengan Anies di Pilpres 2024.





