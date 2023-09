B-Universe Goes to Campus UNS Solo: Media Wajib Beri Informasi Jelas soal Pemilu kepada Milenial

Solo, Beritasatu.com - Managing Director B-Universe, Apreyvita Wulansari mengatakan media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pemilihan umum (pemilu).

“Menurut data nantinya pemilih yang terbanyak adalah dari milenial dan gen-Z, di sisi lain banyak sekali dari mereka yang tidak memiliki antusias untuk memilih. Sebagai media kita bukan hanya berperan untuk menyukseskan pemilu, tetapi ini ini merupakan bagian dari kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita bersama supaya generasi ini diberikan informasi yang tepat dan jelas tentang apa yang harus mereka lakukan di Pemilu nantinya,” ujarnya ditemui sesuai talkshow bertajuk “Peran Pemuda dalam Pemilu 2024” yang digelar di Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (14/9/2023).

Karena itulah, lanjutnya, dalam rangkaian B-Universe Goes to Campus di UNS Solo, diharapkan melalui kegiatan tersebut bisa memicu keinginan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemilu mendatang.

“Ternyata tadi antusiasmenya sangat baik sekali. Mereka sangat kritis dan menanyakan hal terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dengan sangat mendetail. Memang tepat kita menyelenggarakan talkshow ini,” ucapnya.

Vita, sapaan akrabnya menambahkan, salah satu misi B-Universe Goes to Campus memang untuk memberikan informasi dan mengedukasi para milenial, dalam hal ini mahasiswa. Sementara itu, selain memaparkan tentang pelaksanaan Pemilu 2024, dalam kegiatan di talkshow tersebut juga diinformasikan mengenai event B-Universe, Semesta Berpesta yang akan digelar di Alun-Alun Selatan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sabtu (16/9/2023) dan Minggu (17/9/2023).

“B-Universe Goes to Campus sendiri merupakan rangkaian dari acara off air kami. Selain memberikan tempat bagi mahasiswa bertanya tentang Pemilu 2024, kami juga ingin mengundang teman-teman untuk bisa happy-happy bersama BTV dengan acara Semesta Berpesta di akhir pekan esok,” ujarnya.