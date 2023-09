PKB Harap Kiai Said Aqil Mau Jadi Kapten Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj cocok menjadi kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Cucun berharap Said Aqil bersedia memimpin Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin.

"Ya kalau kami sangat berharap juga (Said Aqil jadi kapten Timnas Anies-Cak Imin), semua itu, tetapi kan belum. Nanti seperti apa komunikasi yang dilakukan dan beliau seperti apa juga arahannya," kata Cucun di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Cucun menyatakan, Said Aqil memiliki kedekatan khusus dengan Cak Imin. Untuk itu, komunikasi keduanya berjalan lancar. PKB, kata Cucun, menunggu hasil komunikasi Cak Imin dan Said Aqil, terutama terkait kesediaan Said Aqil menjadi kapten Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin.

"Kalau kedekatan Gus Imin sama Kiai Said kan tahu semua, antara santri dan kiai-kiainya itu pasti beliau akan menentukan sikapnya seperti apa nanti," kata Cucun.

Sebelumnya, Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid mengungkapkan sosok kapten Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin merupakan sosok yang bukan berasal dari partai. Dikatakan, sosok kapten tersebut mencerminkan perubahan dan politik kebinekaan.

"Kapten yang bisa memenangkan pasangan ini dan yang bisa mencerminkan perubahan serta politik kebinekaan," kata Hasanuddin, Rabu (13/9/2023).

Menurut Hasanuddin, pihaknya sudah menghubungi nama yang berpotensi dan layak menjadi kapten Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin. Namun, Hasanuddin masih merahasiakan nama tersebut hingga diumumkan pada waktunya.

"Kalau sekarang nanti enggak jadi kejutan. Tadi sudah ada beberapa nama besar yang memberikan konfirmasi ke kami. Kami akan memastikannya," kata Hasanuddin.