Besok, PSI Kopi Darat Nasional Bahas Kaesang Jadi Ketum

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, PSI akan menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas), Senin (25/9/2023) di The Ballroom at Djakarta Theater, Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat. Salah satu yang dibahas kemungkinan Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI, menggantikan posisi Giring Ganesha.

"Usulan-usulan itu (Kaesang jadi ketum PSI) akan kita bicarakan dan diskusi secara intensif di Kopdarnas itu," ujar Grace dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Grace mengatakan, sejak Kaesang resmi bergabung dengan PSI, mayoritas kader dan pengurus PSI daerah mendorongnya menjadi ketum PSI. Karena itu, tutur Grace, PSI akan membahas aspirasi para kader dan pengurus PSI daerah dalam Kopdarnas besok.

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI, banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi ketua umum. Kebetulan besok Senin PSI akan ada Kopi Darat Nasional yang mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia," ungkap Grace.

Terkait kans Kaesang Pangarep menjadi ketum PSI, Grace meminta publik bersabar. Dia mengaku tak mau mendahului hasil rekomendasi DPW dan DPD PSI dalam Kopdarnas besok. "Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia," pungkas Grace.

Diketahui, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, secara resmi telah bergabung dengan PSI. Kepastian keanggotaan ini ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota (KTA) partai kepada Kaesang oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, di depan kediaman pribadi Presiden Jokowi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/9/2023).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan kebahagiaannya atas bergabungnya Kaesang dengan partai ini. Identitas Mawar, yang sempat menjadi perdebatan, akhirnya terungkap sebagai Kaesang Pangarep.

"Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia karena akhirnya Mawar, yang ditanyakan oleh teman-teman media selama ini, secara langsung memperkenalkan dirinya. Nanti biar dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Kaesang secara langsung," ujar Grace setelah pertemuan tertutup dengan Kaesang dan Erina di kediaman Presiden Jokowi.