CSIS Beberkan Skema 2 Paslon di Pilpres 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengungkapkan skema dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung dalam Pilpres 2024. Menurutnya, skema dua pasangan calon (paslon) bisa terjadi manakala terjadi kebuntuan dalam penentuan bakal cawapres di koalisi pengusung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

"Kemungkinannya bisa terjadi kalau penentuan cawapres di kubu Ganjar dan Prabowo mengalami kebuntuan, sehingga itu mendorong kedua koalisi ini untuk bertemu. Tetapi kalau tidak buntu mungkin akan tetap tiga pasang," ungkapnya dalam acara CSIS Media Briefing "Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai dan Situasi Keamanan di Papua" yang digelar di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Menurutnya, terjadinya skema dua paslon dengan adanya potensi bergabungnya koalisi Prabowo dan Ganjar sulit terjadi lantaran masing-masing calon dan koalisi partai pengusung sama-sama memiliki daya tawar.

BACA JUGA Ketua KPU Bantah Anggaran Pemilu Hanya Cukup untuk Pilpres 1 Putaran

ADVERTISEMENT

"Yang jelas, kalau Pak Prabowo menurut saya kecil kemungkinan (menjadi cawapres) karena situasinya secara elektoral kalau kita lihat di survei-survei mulai naik atau paling tidak sedang tinggi," paparnya.

"Yang kedua, Pak Prabowo didukung oleh koalisi yang lebih besar dibanding koalisinya Pak Ganjar dan diduga mendapatkan support dari Pak Jokowi," sambungnya.

Hal serupa juga ada di kubu Ganjar Pranowo yang dalam hal ini diusung PDI Perjuangan (PDIP). Ia menjelaskan dari awal proses pemilu, PDIP mengeklaim menjadi satu-satunya partai yang memiliki 'golden ticket' lantaran bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri dan merupakan partai penguasa.

BACA JUGA KPU Pastikan Anggaran untuk Pilpres Dua Putaran Sudah Siap

"PDIP juga begitu, PDIP sejak awal ia punya golden ticket, bisa maju sendiri, kemudian partai penguasa. Tergantung PDIP, apakah PDIP quote and quote menyerah atau enggak," ungkapnya.

Ia kemudian menjelaskan risiko yang terjadi apabila terjadi peleburan antara Koalisi pengusung Ganjar dan Prabowo. Ia menjelaskan adanya kemungkinan apabila keduanya bergabung maka akan terjadi penurunan fungsi check and balance apabila koalisi tersebut berada di pemerintahan.

"Risikonya ke depan akan gemuk sekali kursi pemerintah di DPR, kalau itu gemuk, check and balance-nya kurang. Itu kemungkinan kemungkinan yang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprediksi Pilpres 2024 kemungkinan hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Pasalnya hingga saat ini dua bakal capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mendeklarasikan calon wakil presidennya.

"Hari ini baru satu yang sudah ada pasangan, yang lainnya kan belum. Jadi belum tentu ada tiga poros, bisa jadi dua poros,” kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Gus Jazil juga mempertanyakan alasan mengapa dua bakal capres lainnya belum mengumumkan calon wakil presiden mereka. Apalagi masa pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU akan digelar pada pertengahan Oktober 2023, sehingga waktu yang tersisa relatif singkat.

"Tinggal satu bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya, itu-itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya? Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan semuanya, kan sudah cukup dari angka presidential threshold yang sudah ada, kenapa belum putus-putus saja?” kata Gus Jazil.