Megawati Kembali Datangi Pameran Pangan Plus 2023 di Rakernas IV PDIP Hari ke-2

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menghadiri Pameran Pangan Plus 2023 pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023). Acara Pameran Pangan Plus 2023 ini merupakan bagian dari acara Rakernas IV PDIP yang mengusung tema "Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" dengan sub tema "Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia".

Kedatangan Megawati didampingi oleh putranya yang juga Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo dan putrinya yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Selain itu terlihat pula mendampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, dalam momen ini Megawati juga disambut langsung kedatangannya oleh bakal calon presiden RI 2024 Ganjar Pranowo dan Ketua DPP Mindo Sianipar. Mereka pun kemudian berjalan beriringan menuju ruang Pameran Pangan Plus 2023 dengan menggunakan boogie car. Di sela-sela menuju ruangan, ratusan pelajar berdiri berjejer menyambut kedatangan Presiden ke-lima RI tersebut berserta rombongan. Megawati, Ganjar membalas lambaian tangan para pelajar itu.

Ini merupakan kali ke dua, Megawati mendatangi dan melihat sejumlah produk yang ditampilkan terutama soal pangan dalam Pameran Pangan Plus 2023. Pada hari pertama Rakernas IV PDIP, Megawati datang ke pameran bersama dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI KH Maruf Amin.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA Pameran Pangan Plus di Rakernas PDIP, 2 Pengusaha Muda Berbagi Kisah Sukses

Di luar dugaan, 40 menit Megawati mengelilingi berbagai stan yang ada di ruang pameran. Di mulai dari booth Media Pintar Perjuangan (MPP), BRIN, hingga ke stan bibit padi Mari Sejahterakan Petani (MSP). Bahkan, Megawati meladeni permintaan swafoto dari dua pelajar yang merangsek ke depannya. Megawati melarang pihak pengaman yang berusaha mendorong mereka. Megawati bertanya dari mana asal sekolah mereka usai berswafoto.

Di setiap booth, Megawati melakukan dialog dan bertanya akan produk yang dipamerkan. Sesekali Megawati memanggil Ganjar yang sedang kerepotan meladeni swafoto di sekitar area.

Setelah hampir menyelesaikan tur pameran pangan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tiba di lokasi. Puan baru saja menyelesaikan pengarahan di ruang rapat. Setelah ikut menemani Megawati, Prananda bersama Puan, Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto menaiki boogie car menuju ruang utama Rakernas untuk memberikan pengarahan ke kader PDIP yang digelar secara tertutup.