Arsjad Rasjid: Pemilu 2024 Jangan Dibuat Seram

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) - Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Arsjad Rasjid mengajak masyarakat terutama pendukung masing-masing bakal calon presiden (capres) agar tidak menjadikan Pemilu 2024 sebagai sesuatu yang menyeramkan. Menurut Arsjad, pemilu adalah pesta demokrasi yang perlu diselenggarakan dengan riang gembira.

"Saya ingin mengundang semuanya. Kalau ini kita semuanya asyik-asyik saja. Jangan dibikin-bikin seram-seram. Kalau ini kan pesta. Pesta demokrasi. Jadi jangan dibikin seram-seram ya. Mohon juga teman-teman media mengatakan itu happy happy," ujar Arsjad Rasjid seusai diskusi bertajuk "Capres Pilihan NKRI" di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Baca Juga: Angela Tanoesoedibjo dan Andi Gani Jadi Wakil Arsjad Rasjid di TPN Ganjar

Arsjad berharap semua pihak, terutama generasi muda dan milenial terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dikatakan, generasi muda sangat menentukan masa depan Indonesia dan saat ini jumlah pemilih generasi muda sangat dominan, yakni sekitar 60 persen.

"Jadi saya mengharapkan adik-adik kita, anak-anak kita semua janganlah tidak mau ikut serta. Anda harus care terhadap yang namanya politik. Tidak usah berpolitik tetapi mengerti bahwa politik itu bisa meng-shape the country ataupun membuat masa depan kita dan masa depan Indonesia emas 2045 bukan buat kita-kita, bukan sebagai seorang saya. Itu untuk generasi selanjutnya, pilihlah yang terbaik," jelas dia.

Arsjad mengingatkan generasi muda tidak boleh salah memilih pemimpin atau pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Menurut dia, generasi mudah harus memilih pemimpin yang bisa melanjutkan keberhasilan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Jadi jangan salah pilih. Mohon dipikirkan karena masa depan Indonesia itu to be or not to be untuk Indonesia ke depan. Itu adalah tantangan kita," kata Arsjad.